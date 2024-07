Dlaczego Agnieszka Kaczorowska odchodzi z Tańca z Gwiazdami?

Agnieszka Kaczorowska zaskoczyła fanów informacją, że odchodzi z Tańca z Gwiazdami. W rozmowie z "Party" gwiazda przyznała, że potrzebuje nowych wyzwań. Nie wyklucza, że wróci do programu, ale na razie chce skupić się na innych projektach.

Na swoim blogu na blogstar.pl Agnieszka dokładnie tłumaczy, co dał jej program, czego się nauczyła, kim teraz jest. Wpis tancerki jest niezwykle emocjonalny, ale w jej stylu. Kaczorowska zaznacza w nim m.in. to, że dziś czuje się artystką, która musi dawać ludziom kawałek siebie:

Podczas tych dwóch lat zrozumiałam, że jestem nie tylko tancerką, ale jestem artystką. Muszę tworzyć. Muszę dawać ludziom kawałek siebie. Chcę wzbudzać emocje, chcę dawać przeżycia. Artysta jednak dla swojej twórczości, potrzebuje często odświeżenia. Trzeba przelać swoją kreatywność na inne pola działania. Czuję całą sobą, że chcę teraz włożyć swoje serducho, mnóstwo energii i pełno poświęceń w SWÓJ rozwój. Wiem, że to ogromne ryzyko, ale kto nie ryzykuje… - pisze Agnieszka Kaczorowska.

Jakie wspomnienia z Tańca z Gwiazdami zapamięta na długie lata? Było ich kilka:

Właśnie się wzruszam, bo mam mnóstwo pięknych wspomnień… Poczynając od pierwszego tańca na tym parkiecie z Rafałem Maślakiem, gdy jeszcze obłąkana nie wiedziałam z czym to się je i jak to wszystko funkcjonuje, poprzez dwie wspaniałe pełne edycje z Krzysztofem Wieszczkiem i Łukaszem Kadziewiczem, z którymi przeżywałam finałowe emocje, wraz z pełnią szczęścia w związku z wygraną, z dokonaniem czegoś co wydawało się pozornie niemożliwe, aż po naukę tańca uroczego Nikodema Rozbickiego, który przełamał chyba najwięcej barier w sobie z nich wszystkich. - pisze tancerka.