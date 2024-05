Dopiero co Ania i Kuba z 10. edycji "Rolnika" zostali rodzicami, a teraz nie lada powodem do świętowania podzielili się zakochani z 9. odsłony formatu. Co świętują Klaudia i Valentyn? To wspaniała okazja!

Klaudia z "Rolnik szuka żony" świętuje urodziny Valentyna

Ostatni rok był dla związku Klaudii i Valentyna z "Rolnik szuka żony" naprawdę przełomowy. Nie dość, że para razem zamieszkała, to jeszcze w Boże Narodzenie zakochani ogłosili, że są zaręczeni. Choć para stroni od dokumentowania przygotowań do ślubu w sieci, tym razem Klaudia przerwała milczenie, by podzielić się swoim szczęściem. Chodzi oczywiście o Valentyna!

Jak się okazuje, ukochany rolniczki obchodzi właśnie okrągłe, 30. urodziny. Z tej okazji narzeczona złożyła mu życzenia, a para pokazała wspólne, romantyczne kadry. Ale uroczo!

30 - napisała krótko Klaudia.

Instagram @k_klaudi

Wspólne ujęcia pary mogą definitywnie zakończyć domysły fanów nt. tego, że Klaudia i Valentyn nie są już razem. W marcu uczestniczka "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie z innym mężczyzną, co mogło podsycić ciekawość widzów. Na szczęście para ma się świetnie i dobrze widzieć spełnienie i miłość w ich oczach!

Instagram @k_klaudi

Przypomnijmy, że nie tylko Klaudia i Valentyn niedawno wkroczyli w zupełnie inny etap związku - zaledwie kilka dni temu Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10" po raz pierwszy została mamą.

