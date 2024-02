W tym roku o walentynkowe wpisy i wyznania pokusiło się wiele gwiazd, jednak Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" postanowili "wyprzedzić" pozostałych i zaskoczyli wpisem na Instagramie już dzień wcześniej! Koniecznie przeczytajcie, co para przekazała fanom i jak internauci zareagowali na nowe, romantyczne ujęcie.

Klaudia i Valentyn z "Rolnika" na romantycznym ujęciu. Ten wpis mówi wszystko

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" to jedna z najbardziej ulubionych par znanych z hitu Telewizji Polskiej, a miniony rok z pewnością był dla nich przełomowy - w specjalnym, świątecznym odcinku "Rolnika" rolniczka i jej partner ogłosili, że są już zaręczeni! Póki co para nie zdradza co prawda szczegółów nt. przygotowań do ślubu, ale fani z pewnością nie mogą narzekać: ukochana Valentyna ostatnio coraz częściej chwali się romantycznymi kadrami z narzeczonym.

Teraz, na dzień przed Walentynkami, Klaudia i Valentyn postanowili zaskoczyć swoich fanów romantycznym ujęciem. Nie czekali do święta zakochanych, by podzielić się z internautami swoim szczęściem! Przy okazji zdradzili kulisy weekendowego wypadu do Szczecina.

W miniony weekend - podpisała romantyczny kadr Klaudia z ''Rolnika''.

Fani natychmiast rozpoznali miejsce, w którym zapozowali Klaudia i Valentyn z "Rolnika" i byli zachwyceni doborem miejsca na randkę! W komentarzach nie brakowało też wyrazów zachwytu nad uczuciem, jakie łączy znaną z TVP parę.

Szczecin moje miasto

Oo, nasz Szczecin

I very good. Kochajcie się

Jakie słodziaki

Instagram @k__klaudi

Kadr z weekendowego wyjazdu nie jest pierwszą fotografią Klaudii i Valentyna, która w ostatnim czasie przykuła uwagę fanów. Ostatnio Klaudia z "Rolnika" opublikowała wymowne ujęcie, które opatrzyła hasztagiem "rodzina". Nic zatem dziwnego, że internauci zaczęli upatrywać w zdjęciu sugestii ... powiększenia rodziny rolniczki i jej partnera!

Póki co jednak zakochani nie zdradzają szczegółów nt. wspólnych planów i cieszą się zwyczajną codziennością. W świątecznym odcinku "Rolnika" Klaudia opowiedziała o szczegółach zaręczyn:

On chce o tym wam wszystkim powiedzieć: zaręczyliśmy się. Ja jestem bardzo powściągliwa w takich tematach - mówiła Klaudia z ''Rolnika'' Marcie Manowskiej w specjalnym odcinku show.

Myślicie, że Klaudia i Valentyn podzielą się informacjami nt. tego, jak spędzają Walentynki? My cieszymy się, że ich miłość trwa cały rok!

