Czy Samuel Kowalski planuje karierę w modelingu?

We wczorajszym odcinku Samuel Kowalski odpadł z "Top Model". Po pierwszym półfinale w programie zostali Jakob Kosel, Karolina Gilon, Radek Pestka, Karolina Pisarek i Magda Stępień. Samuel dziś w "Dzień dobry TVN" opowiadał o tym, czy zamierza kontynuować swoje starania o karierę w modelingu. Głos w jego sprawie zabrała również Katarzyna Sokołowska. Jak skomentowała jego odpadnięcie z programu?

Samuel zdradził, że modeling bardzo mu się spodobał i mimo pożegnania z programem, wcale nie planuje zaprzestać starań o to, by zostać profesjonalnym modelem:

Mogłem bardziej się postarać, ale i tak cieszę, że dotarłem do tego momentu. Teraz będę miał na tyle determinacji, że moja spiętość zniknie. Planuje dalej iść tą drogą i mam nadzieję, że moja kariera się rozwinie, bo naprawdę mi się to spodobało - zdradził Samuel w popularnej śniadaniówce.

Katarzyna Sokołowska kibicowała Samuelowi w programie, doceniając walory jego urody. W programie powiedziała, że trzyma kciuki, by mu się udało:

Samuel ma fantastyczne warunki, twarz, ale jeszcze z tym musi nadążyć jeszcze głowa… On potrzebuje jeszcze chwili. Trzymam kciuki, bo wierzę w Samuela i chciałabym, żebyś mi pokazał - zwróciła się do początkującego modela Sokołowska.

Uważacie, że Samuel ma szansę, by zostać profesjonalnym modelem?

Dzień Dobry TVN z piękną Panią Kasią ☺ Posted by Samuel Kowalski on 17 listopada 2015

Efekty sesji podwodnej ☺Bardzo ciekawa, nietypowa sesja. Pod wodą wygląda się trochę inaczej ale z chęcią bym to powtórzył Emocje były niesamowite.

Posted by Samuel Kowalski on 11 listopada 2015