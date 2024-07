Top Model - pierwszy półfinał za nami! Została szóstka najlepszych uczestników: Samuel Kowalski, Jakob Kosel, Karolina Gilon, Radek Pestka, Karolina Pisarek, Magda Stępień. Z programem musiał pożegnać się Samuel. Zobaczcie, co działo się w programie!

22:26 - czas na wyniki! Najlepsze zdjęcie należy do Karoliny Pisarek. Z programem musiał pożegnać się Samuel.

Sesja z Panem Marcinem to dosłownie poezja :)Fotograf jakich mało po prostu rewelacyjny (y)

Posted by Samuel Kowalski on 9 listopada 2015