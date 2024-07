Czy Donatan ogląda Cleo w "Tańcu z Gwiazdami"?

Cleo zdradziła w wywiadzie, czy Donatan kibicuje jej udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami". Po niedawnym wpisie Donatana na Facebooku, w którym napisał, że Cleo odpadnie w najbliższym odcinku, można mieć pewne wątpliwości...

Cleo od początku trwania programu jest jedną z faworytek. Mówi się, że taneczne show wygra ona lub Ewelina Lisowska. Ostatnio pojawiły się nawet odniesienia o tym, że atmosfera za kulisami robi się bardzo napięta. Wiele osób zastanawia się nad tym, co Donatan myśli o występach Cleo w "Tańcu z Gwiazdami"? Głos w tej sprawie zabrała sama Cleo:

Donatan w ogóle nie zna się na tańcu i cały czas to podkreśla, ale ocenia moje skupienie, moje ogólne przygotowanie do tych występów i daje mi rady pod tym kątem. Ale jeśli chodzi o taniec to wszystkiego pilnuje Janek - powiedziała artystka na łamach "Super Expressu".