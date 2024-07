Taniec z Gwiazdami 4, odcinek 8 w Polsacie. Oglądaj zapis relacji NA ŻYWO na Party.pl. Dziś odcinek na Halloween! Jak wypadli uczestnicy Tańca z Gwiazdami? Kto odpadł? Kto zatańczył najlepiej? Najświeższe informacje o 4. edycji Tańca z Gwiazdami.

Kogo oceniali Iwona Pavlovic, Beata Tyszkiewicz, Michał Malitowski i Andrzej Grabowski?

Na parkiecie zaprezentowali się:

Cleo i Jan Kliment

Agnieszka Kaczorowska i Łukasz Kadziewicz

Ewelina Lisowska i Tomasz Barański

Małgorzata Pieńkowska i Stefano Terrazzino

ZAPIS RELACJI NA ŻYWO

Ten odcinek należał do Eweliny Lisowskiej i Tomasza Barańskiego, Trudno uwierzyć, że dwa tygodnie temu odpadli! Dziś zgarnęli komplet punktów. Płaczą za to wszystkie fanki Stefano i Małgorzaty...

22:00 - Koniec kolejnego odcinka. My już czekamy na kolejny! W show zostały już tylko trzy pary! Za tydzień szykują się ogromne emocje! Komu kibicujecie?

21:57 - Jak oceniacie wynik? Słusznie odpadli?

21:55 - Cleo czy Małgosia? Tym razem z programem żegnają się Małgorzata i Stefano.

Pieńkowska dziękuje Stefano: "To najpiękniejszy tancerz w Polsce! Dziękuję też sobie, ponieważ naprawdę odniosłam sukces. Dziękuję wspaniałej komisji i wszystkim kobietom, które mnie wspierały. Jestem z siebie dumna! Wszyscy w domu się za mną stęsknili i ja za nimi też."

Stefano: "To była dla mnie bardzo ważna edycja i dużo się nauczyłem. To była przyjemność tańczyć z Gosi."

Uczestnicy sondy w naszej aplikacji byli tego samego zdania, co wysyłający smsy. Odpadają: Małgorzata i Stefano.

21:54 - Ewelina i Tomasz zostają w programie! To już pewne! Łukasz i Agnieszka również są bezpieczni!

21:52 - Kto odpadnie z programu na tydzień przed półfinałem? Co za emocje! Aż strach się bać!

21:34 - Pora na podsumowanie punktacji! Cały czas prowadzi Ewelina i Tomek - 90. Cleo i Jan - 78. Łukasz i Agnieszka - 75. Małgorzata i Stefano - 72. Na kogo głosujecie?

21:21 - Uwaga skupia się kostiumie partnera Cleo :) Jan Kliment ma obcisły kostium, w którym wygląda jakby był obdarty ze skóry. Wszyscy żartują na ten temat, a Łukasz Kadziewicz próbuje go rozpiąć? Zapiąć? Nie możemy się zdecydować:)

Malitowski: "Masz swój styl i to mi się podoba!". Pavlovic: "Czy możemy poprosić produkcję, aby w finale były cztery pary?. Tyszkiewicz: "Zatańczyliście tak, że strach się bać! Pięknie, wesoło, twórczo!" Grabowski: "Taniec mi się bardzo podobał! Podobał by mi się jeszcze bardziej, gdyby Cleo tańczyła w tym kostiumie!"

Cztery dziesiątki! Po raz kolejny dziś!

21.30 - Obejrzyjcie "Thrillera". Zwróciliście kiedykolwiek uwagę na napis na początku? To przekaz od samego Michaela Jacksona - "Zgodnie z moimi przekonaniami, chciałbym zaznaczyć, że ten film w żaden sposób nie popiera wiary w okultyzm". O jakie przekonania chodzi? Jackson był wtedy świadkiem Jehowy i jego wspólnota zmusiła go do takiej deklaracji. Ale potem i tak go wykluczyli…

21.27 - na to czekaliśmy! "Thriller" w wykonaniu Cleo i Jana Klimenta! Wiecie, że ten teledysk wyświetlono na YouTubie 274 miliony razy! Ciekawe ile razy zostanie obejrzany występ Cleo i Janka?

21:22 - Pojawiają się kuzynki Eweliny, które wręczają jej kwiaty.

Pavlovic: "Ewelina, Twoja fizyczność jest idealna do tańca! Pomyśl o swojej karierze muzycznej również pod kątem tańca. Wykorzystaj to! Masz coś unikatowego". Grabowski: "Aż krzyknąłem z zachwytu!". Tyszkiewicz: "Bardzo pani zazdroszczę!". Malitowski: "Ja nie mogę uwierzyć, że was mogło tutaj nie być! Brawo, brawo, brawo!".

Grabowski 10

Pavlovic 10

Tyszkiewicz 10

Malitowski 10

21.10 - Ewelina Lisowska i Tomasz Barański tańczą do hitu Meat Loaf:

21:16 - Malitowski:” Bardzo fajny styl. Fajnie pani zagrała. Wyleciała pani troszeczkę z rytmu, ale to chyba wina tego psa. Diabelsko dobrze! Grabowski: „Dla mnie trochę mało było tam tańca...” Pavlovic: „Każdy twój występ jest niesamowicie ciekawy. Ale za mało dzisiaj tego tańca, ale w obrazku pięknie.”

Grabowski 9

Pavlovic 7

Tyszkiewicz 9

Malitowski 8

Łącznie 33 punkty! To najniższa ocena! Czy ta para pożegna taneczne show tego wieczora?

21.14 - Małgorzata Pieńkowska i Stefano Terrazzino tańczą do tematu ze "101 Dalmatyńczyków". Małgorzata jako Cruella de Mon.

21:07 - Grabowski: "To było bardzo piękne! Cóż ja mogę więcej powiedzieć?". Pavlovic: "Nie spodziewałam się, że tobie są takie elementy gry aktorskiej. Poproszę jednak o małe buczenie. Pod koniec jednak wypadłeś z kroków". Tyszkiewicz: "Spróbuj nie wypaść tańcząc po łóżku! Łatwo krytykować, ale ja ją muszę troszeczkę ostudzić. Było pięknie!". Malitowski mówi, że "bejzikowo" dobrze. Też się zastanawiacie, o co chodzi?

Grabowski 10

Pavlovic 9

Tyszkiewicz 10

Malitowski 9

Kaczorowska za kulisami: "Pod tą maska kryje się Łukasz, który z odcinka na odcinek robi postępy! Jestem z niego bardzo dumna!"

21.05 - Agnieszka Kaczorowska i Łukasz Kadziewicz zatańczą free style do tematu z musicalu "Upiór z Opery". A oto oryginał:

21:02 - Prowadząca jako tancerka! Na parkiecie Anna Głogowska w krwiście czerwonej sukni! Na parkiecie towarzyszy jej Janja Lesar i Krzysztof Hulboj. Trio tańczy halloweenowe tango! Co za show!

20:59 - Podsumowanie wyników. Prowadzą Ewelina i Tomek, którzy zdobyli 50 punktów. Za nimi Małgorzata i Stefano - 39, Cleo i Jan - 38, Łukasz i Agnieszka - 37. Komu kibicujecie?

20:55 - Pavlovic: "Tego jeszcze nie było! Cleo i Walerija - dwie panie w parze na parkiecie! Historyczny moment! Damska klatka piersiowa do damskiej klatki piersiowej! Cleo, masz wdzięk i delikatność. Świetnie sobie radziłaś! To był bardzo trudny quick step".

Pavlovic do Tyszkiewicz: "Beatko, musimy zatańczyć kiedyś razem!". Tyszkiewicz: "Nie mogę się zgodzić, bo ty tańczysz lepiej!"

Grabowski 10

Pavlovic 9

Tyszkiewicz 10

Malitowski 9

20:50 - Kolejne trio to Cleo, Jan Kliment i Walerija Żulawlewa. Zatańczą quick stepa. Valerjija w stroju mężczyzny! Ich piosenka dziś do Modern Talking "Cheri, cheri lady".

20:47 - Malitowski: "Super, super, super!". Pavlovic: "Ja mam wrażenie, że dzisiaj jest odcinek finałowy! Bosko!". Trio zgarnia cztery dziesiątki!

20.30 - Lisowska i Barański tańczą do Toma Odella. Pamiętacie oryginał?

20:25 - Kolejne trio to Ewelina Lisowska, Tomasz Barański oraz gościnnie Magdalena Soszyńska. Zatańczą taniec współczesny.

Barański za kulisami: "Jestem pytany, dlaczego w twoim tańcu jest tyle cierpienia i seksualności."

20:40 - Tyszkiewicz: "Fantastycznie tańczyliście! Nadzwyczajnie to się udało!". Malitowski: "Technicznie świetnie! Brawa!". Grabowski: "To był naprawdę bardzo piękny, wspaniały taniec". Pavlovic łamiącym się głosem: "Wzruszyłam się! Tańczyłaś po prostu pięknie!".

Grabowski 10

Pavlovic 10

Tyszkiewicz 10

Malitowski 9

Szczęśliwa Pieńkowska: "Całuję Stefana w usta!"

Kuroczko do Pieńkowskiej, podsumowując ich dzisiejsze trio: "Żeby życie miało smaczek, raz Stefano raz Kuraczek!".

20:38 - Na parkiecie kolejne trio: Małgorzata Pieńkowska, Stefano Terazzino i gościnnie Kamil Kuroczko. Tańczą walca wiedeńskiego do piosenki Maryli Rodowicz "Niech żyje bal".

20:33 - Czarna Mamba: "Łukaszu, to nie był zły występ, ale ciągle byłeś na granicy rytmu. Na szczęście ciągle się broniłeś. Grabowski: "Jest pan najlepszym tancerzem wśród ludzi mierzących ponad 2 metry". Malitowski: "Masz wielki talent i wielkie szanse na wygraną".

Grabowski 10

Pavlovic 8

Tyszkiewicz 10

Malitowski 9

20:31 - Kadziewicz, Kaczorowska i Tyrka zatańczą jive do hitu "Two Hearts" Philla Colinsa. Motyw przewodni - szkoła. Nina Tyrka w roli seksownej nauczycielki. Jak im pójdzie w trójkę? Pada pytanie, czy nie będzie na parkiecie zazdrości, gdy pojawią sie dwie panie... Łukasz Kadziewicz pyta Agnieszki Kaczorowskiej - "Aga jak radzisz sobie z zazdrością?" Agnieszka: "Nie ma zazdrości na sali!"

20:29 - Wracamy po przerwie! Łukasz Kadziewicz, Agnieszka Kaczorowska i Nina Tyrka to pierwsze trio, które wystąpi dzisiejszym show. Umieramy z ciekawości, co wyjdzie z tej współpracy!

20:13 - Malitowski "Cleo! W Twoich nogach było najwięcej precyzji". Tyszkiewicz: "Nie będę mówiła, kto jest faworytem. Wszyscy świetnie!. Pavlovic: "Uważam, że wszyscy świetnie! Małgosiu, Twój postęp jest niemożliwy. Za rytm i biodra - Ewelina!". Grabowski: "Wszyscy wspaniale! To najlepsza edycja programu. Według mnie - najlepiej Ewelina".

Ewelina Lisowska - uzyskuje "złotą dziesiątkę!

20:10 - Kto zdobędzie "złotą dziesiątkę"? Wszystkie pary na parkiecie, tańczą ten sam taniec. Jest to cha-cha. Kogo najlepiej oceni jury?

20:08 - Wszystkie pary już na parkiecie! To ostatni odcinek przed półfinałem. Emocje sięgają zenitu! Jury także dziś halloweenowych kreacjach. Czarna Mamba wygląda świetnie!

20:05 - Zaczynamy! Dziś będzie straaasznie... rozrywkowo! Kto zatańczy po raz ostatni?

Jan Kliment przygotowuje się do Tańca z Gwiazdami

