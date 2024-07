Cleo i Ewelina Lisowska to faworytki tej edycji "Tańca z Gwiazdami". Artystki wydają się mieć największe szanse na wygranie kryształowej kuli. Ewelina Lisowska właśnie wróciła do programu po tym jak inna gwiazda - Anna Cieślak, musiała zrezygnować z udziału przez kontuzję. Teraz obie faworytki będą ze sobą rywalizować o zwycięstwo. I choć panie mają ze sobą dobry kontakt, to za kulisami podobno wyraźnie czuć już napięcie:

Poczuły, że mogą wygrać, a w walce o 100 tysięcy złotych nie ma miejsca na sentymenty. Oj może być gorąco, bo Cleo jest wściekła... - zdradziła na łamach "Faktu" osoba z produkcji programu.

Przypomnijmy, że w piątkowym programie Ewelina Lisowska zdobyła największą liczbę głosów jurorów i widzów, co dało jej mocną pozycję w tanecznym show. My już czekamy na kolejny odcinek! A Wy komu kibicujecie?

