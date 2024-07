Donatan już tydzień temu zapowiadał: "Cleo odpadnie w najbliższy odcinku tańca"! Jak to przewidział? Przegrana Cleo i Jana Klimenta w "Tańcu z Gwiazdami" to dla wielu duże zaskoczenie. Cleo pięknie tańczyła i dostawała od jurorów znacznie wyższe noty niż Łukasz Kadziewicz. Dlaczego więc producent muzyczny tak myślał? Artysta dodał tydzień temu dość zaskakujący wpis na swoim Facebooku, sugerując, że jego gwiazda odpadnie, bo w show nie liczą się umiejętności, a popularność.

Cleo była faworytką widzów i jurorów. Od początku radziła sobie znakomicie i - mimo wielu poważnych kontuzji (wylądowała nawet w szpitalu!) - świetnie dawała sobie radę na parkiecie. Donatan, po ostatnich doniesieniach prasy w związku z rzekomą rywalizacją Cleo i Eweliny Lisowskiej w programie, napisał:

Myślę że Cleo odpadnie w najbliższy odcinku tańca. Takie mam obserwacje "szołbiznesowe". Na szczęście z tego co wiem Cleo traktuje to jako program rozrywkowy ( w którym nie do końca chodzi o sam taniec ) i nie ma aspiracji na jego wygrywanie. To co było dla niej najważniejsze czyli nauka tańca i zadbanie o kondycje zostało dokonane. Ja zawsze byłem zdania że wokalistka powinna śpiewać, piekarz piec a tancerz tańczyć... jednak muszę przyznać że taniec dobrze jej zrobił o czym przekonacie się w kolejnych teledyskach Cleo. PS Jestem z niej dumny że tak wytrwale ćwiczy i tak dobrze jej wychodzi - to zdolna dziewczyna która zawsze wkłada całe serce w to co robi :) Takie tam tatusiowe wywody - pisze producent