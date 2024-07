1 z 8

Joanna Przetakiewicz i Łukasz Jakóbiak w parze startują w 2. edycji show "Azja Express". Gwiazdy w tej edycji będą się ścigać w Indiach. Joanna z Łukaszem już pokazali jak wygląda przygotowywanie do podróży. Na instastories Przetakiewicz pokazała co zabierają. Naszykowali papier toaletowy, Łukasz Jakóbiak wypróbowuje śpiwór, namiot, kosmetyki, ubrania, buty, niezbędne przybory... Wszytko co chcą zabrać pokazała na filmiku.

Moskitiera strasznie śmierdzi, ale będziemy musili jakoś to wytrzymać - komentuje Przetakiewicz w filmiku.

Wyjazd do Indii zbliża się wielkimi krokami. Gwiazdy mają ruszyć już z końcem marca do Azji. A mówi się, że koniec kręcenia "Azji Express 2" ma zbiec się w czasie ze świętami Wielkanocnymi.



