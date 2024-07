1 z 7

Pamiętacie słynny filmik Łukasza Jakóbiaka - wizualizację spotkania z Ellen DeGeneres? Dotarła ona do USA, ale nie w taki sposób, o jakim marzył youtuber. Jego celem było dotarcie do samej Ellen, a tymczasem naraził się na miażdżącą krytykę ze strony popularnych amerykańskich vlogerów z kanału h3h3Productions.

Amerykańscy blogerzy miażdżą Jakóbiaka!

Przypomnijmy - marzeniem Łukasza było spotkanie z Ellen i występ w jej programie. Jakiś czas temu mówca motywacyjny ogłosił, że gwiazda zaprosiła go do programu. Następnie w sieci ukazał się filmik z jego wizyty w show, co okazało się tylko wizualizacją, do której przygotowywał się tygodniami. W ten sposób chciał zachęcić wzbudzić zainteresowanie - im głośniej o jego projekcie w sieci, tym większa szansa, że zostanie on zauważony. Jego pomysł spotkał się ze skrajnymi ocenami. Amerykańscy blogerzy youtuberzy Ethan i Hila Klein z kanału h3h3, który jest szalenie popularny za oceanem, ostro skomentowali dokonanie Jakóbiaka! Nie podoba im się wszystko - od samego pomysłu poprzez jego realizacje. Co więcej - twierdzą, że Łukasz jest stalkerem, a cały projekt jest upokarzający. Oczywiście używając mocniejszych słów:

Ellen będzie PRZERAŻONA, kiedy zobaczy to wideo Krzyczy, trzęsie się... To tylko skecz! To nie jest wizualizacja, to jest szaleństwo. Tracisz zmysły, to właśnie się dzieje. Zadzwoń do psychiatry… Wydaje mu się, że Ellen to obejrzy i go zaprosi, ale ona raczej będzie chciała zabarykadować drzwi i pozamykać okna!

Dalej jest już tylko ostrzej. Amerykanie krytykują jego pomysły na spotkania z zagranicznymi gwiazdami - m.in. Lady Gagą:

Jesteś przerażający, aż ciarki przechodzą! Coś jest z tobą nie tak. Czemu się tym chwalisz? Powinieneś się wstydzić! To żenujące, niebezpieczne i nielegalne. Fetyszyzujesz sławnych ludzi i ich nękasz! To właśnie robisz, koleś... To mnie nie "inspiruje". A fakt, że w twojej głowie jest myśl, że to zaimponuje Ellen, to nowy wymiar szaleństwa. Ona się ciebie boi, koleś!

Najmocniejsze screeny z wideo - w naszej galerii. TYLKO DLA DOROSŁYCH! Przesadzili?

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska skomentowała wizualizację Łukasza Jakóbiaka! Broni czy wręcz przeciwnie?