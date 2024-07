8 z 20

Kocham Cię, Polsko: gdzie Maciek Musiał spędzał wagary?

Maciej Musiał dopiero niedawno skończył szkołę i studia, ale dzięki "Kocham Cię, Polsko" wrócił do czasów szkolnej ławy. Zadaniem jego drużyny było wymienić miejsca, w których polska młodzież najczęściej spędza wagary. O dziwo zabrakło takich miejsc jak jezioro, las i… Sosnowiec! Za to na liście znalazła się: komunikacja miejska. Młody aktor przyznał, że sam najczęściej tak właśnie spędzał czas. Jak przyznał poruszanie się komunikacją miejską to nie tylko okazja żeby poznać okolicę, ale też nowych ludzi.