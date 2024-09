Anna-Maria Sieklucka jest jedną z uczestniczek tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami", która w ubiegłą niedzielę pokazała się w cha-chy. Mimo że choreografia była na bardzo zaawansowanym poziomie to jurorzy ocenili ją na 27 punktów, co z kolei spowodowało, że aktorka znalazła się na samym dole tabeli. Teraz internauci wyrazili swoją opinię na temat punktacji sędziów. Sprawdźcie szczegóły.

Anna-Maria Sieklucka najsłabszą gwiazdą 15. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Program "Taniec z Gwiazdami" zawsze wzbudza emocje wśród fanów. Jeszcze przed rozpoczęciem danej edycji fani już mają swoich faworytów, którzy ich zdaniem powinni zgarnąć Kryształową Kulę. Wiadomym było, że 15. września parkiet zapłonie, jednak nikt nie mógł przewidzieć, że już w pierwszym odcinku pojawi się pierwsza "40.". Dla fanów programu wielkim zaskoczeniem była również Majka Jeżowska, która weszła na parkiet o lasce, jednak był to jedynie rekwizyt i wokalistka dała wielkie show!

Co ciekawe, swoją szansę otrzymał również Michał Kassin, który w ubiegłej edycji towarzyszył Roxie Węgiel. Pod swoje skrzydła wziął tym razem Annę-Marię Sieklucką, która dała się poznać w filmie "365 dni". Fani byli pewni, że dla Michała będzie to kolejna wybitna edycja, jednak po pierwszym występie okazało się, że może być nieco ciężej dojść do finału. Anna-Maria zatańczyła cha-chę niestety jurorzy nie ocenili jej zbyt łaskawie i kobieta znalazła się na samym dole tabeli. Gdyby nie fakt, że w pierwszym odcinku nikt nie odpadł ten występ mógłby być dla Amy ostatnim.

VIPHOTO EastNews

Na całe szczęście Anna-Maria Sieklucka ma duże wparcie swoich fanów, którzy stanęli w jej obronie.

Najbardziej niesprawiedliwa ocena tego wieczoru. Niestety. Nieadekwatna do tego, co zatańczyli. Pani Iwona powinna jeszcze raz obejrzeć występ

To był najlepszy występ!

W szoku byłam, że tak niskie oceny. Mnie się mega podobało

Jednak niektórzy podzielili zdanie jury i ocenili występ Siekluckiej dość krytycznie.

Słabiutko to wyszło

Uważam, że ten taniec był nijaki. Michał jak zwykle zrobił robotę, a Ania trochę mniej się starała. Dużo pracy i jeszcze raz pracy potrzeba

Po Roksanie Michał teraz musiał trafić trochę gorzej.

Nie jest wykluczone, że gorszy start Amy był spowodowany wielkim stresem, jaki niesie za sobą udział w programie na żywo! Miejmy nadzieję, że kolejne odcinki pokażą, że część internautów się myliła i aktorka będzie miała szansę nawet na finał show.

