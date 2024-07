1 z 6

Bracia Jeschke oraz Hanna Żudziewicz wracają do "Tańca z Gwiazdami"! W jutrzejszym, półfinałowym odcinku Hania, Jacek i Wojtek zatańczą razem ... zmysłowe tango! Dla ich fanów to wielka niespodzianka! Poznajcie szczegóły!

Taniec z Gwiazdami: Szczegóły półfinału!

W tej edycji trójka ulubieńców tanecznego show, odpadała praktycznie tydzień po sobie. Wojtek, który tańczył z Kasią Sawczuk odpadli w 1. odcinku, następnie Hania i Robert Koszucki w drugim, zaś Jacek i Paulina w czwartym. Na szczęście całą trójką będziemy mogli oglądać już jutro w specjalnym pokazie. Jacek na swoim Instagramie wstawił zdjęcie z prób - zobaczycie je na kolejnej stronie!

Ale to nie wszystko! W półfinale show zobaczymy również występy kolejnych gwiazd disco – polo. Podobnie jak dwa tygodnie temu Tomasz Szymuś i jego orkiestra zagrają hity tej muzyki w zupełnie nowych aranżacjach. A kto będzie towarzyszył parom na parkiecie? Marcin Korcz i Wiktoria Omyła zatańczą sambę do hitu Bayer Full „Jedno niebo”. Z foxtrotem do piosenki „Tańcz, tańcz, tańcz” Long &Junior zmierzą się Natalia Szroeder i Jan Kliment, a Iwona Cichosz i Stefano Terrazzino pokażą najlepszą stronę jive’a w hicie „Ruda tańczy jak szalona” Czadomana.

Wisienką na torcie będzie występ Dody i Virgin, którzy zaprezentują nowy singiel z płyty "Choni" - "Sens"!

