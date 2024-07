Kasia Sawczuk w końcu zabrała głos w sprawie "Tańca z Gwiazdami". Aktorka odpadła już w pierwszym odcinku, jednak do tej pory tego nie skomentowała. Co ciekawe, aktorka uważa, że wcale nie poniosła porażki, a wręcz jest zwycięzcą! Co jeszcze?

Kasia Sawczuk: Wygrałam ze sobą na wielu płaszczyznach

Fani byli załamani porażką Kasi. Nikt nie spodziewał się, że odpadnie, tym bardziej, że dostała przyzwoite noty od jurorów. Sawczuk dopiero teraz zabrała głos w sprawie. Przeprosiła fanów za zwłokę:

Wybaczcie, że dopiero teraz się odzywam. Jestem niezmiernie wdzięczna za wszelkie wsparcie jakie od Was otrzymałam w sms-ach, komentarzach, czy rozmowach. Jesteście wspaniali. Wasze ciepłe słowa dodawały mi sił.

Kasia uważa, że nie poniosła porażki:

Hej, szklanka jest do połowy pełna, a nie w połowie pusta. Krótkiej przygody z programem nie nazwałabym porażką, a wręcz przeciwnie, wiem, że wygrałam ze sobą na wielu płaszczyznach. Ogłaszam więc radosne "jestem zwycięzcą!".

Komu teraz kibicuje?

Natomiast moje serce jest teraz z @jacekjeschke i @chylewska którym, mam nadzieję uda się dojść do samego finału ;)! Za wszystkich uczestników mooooocno trzymam kciuki!!! Idzie wiosna, kwiatki pączkują, ja wracam do pracy zmotywowana i zbudowana. Dzisiaj, jest Dzień Kobiet, życzę więc Nam dziewczyny żebyśmy się nie bały robić rzeczy o których marzymy, żebyśmy nie słuchały tych, którzy twierdzą, że nie możemy.

Żałujecie, że Kasia odpadła z "Tańca z Gwiazdami"?

