Aneta, która mieliśmy okazję poznać w szóstej edycji miłosnego eksperymentu "Ślub od pierwszego wejrzenia" na codzień promienieje energią. Jednak nie tym razem. Na jej instagramowym profilu pojawiło się oświadczenie, w którym opowiedziała o problemach zdrowotnych, z jakimi się borykała w ostatnim czasie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 6": Aneta o stanie zdrowia

Aneta i Robert, którzy pojawili się w szóstej odsłonie hitowego show TVN-u to zdecydowani ulubieńcy telewidzów, a w dodatku jedna z nielicznych par, która przetrwała próbę czasu. Ta dwójka z chęcią relacjonuje swoje wspólne życie w mediach społecznościowych i opowiadam, jak im się wiedzie po eksperymencie. Jeszcze niedawno Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 6" świętowali 2. rocznicę ślubu. Wówczas wybrali się do wyjątkowo sentymentalnego miejsca - do Bukówki, gdzie dwa lata temu, spędzili pierwsze chwile tuż po ślubie. Potem jednak Aneta na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych. Jak się okazuje, nie bez powodu.

Już ostatnio fani byli zaniepokojeni o Izę ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która wyznała, że ma problemy ze zdrowiem. Teraz do takich przyznała się także Aneta:

- Coś mało Panią widać ostatnio - zauważyli internauci.

Uczestniczka show opowiedziała więc, co się działo:

- Wielu/wiele z Was zauważyło i pisało do mnie :) Tak, rzeczywiście ostatnio sporadycznie tu zaglądam. Troszkę podupadłam na zdrowiu. Nawet chwilkę czasu spędziłam w szpitalu, niestety. Pozdrawiam wszystkich, z którymi się tam spotkałam, od których usłyszałam tyle dobrych słów. Aktualnie jestem już w domku, z moimi chłopakami, tylko tego chciałam. Cała i zdrowa. I wracam ze zdwojoną siłą! :) - napisała.

Następnie uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uspokoiła zmartwionych fanów:

- Na całe szczęście już wszystko ok :) Czuje się bardzo dobrze i dziękuje. Mam nawet wrażenie, że lepiej niż niektórzy tego oczekują. I przeżywają całą sytuację za mnie/za nas. Będziemy przezywać, jak coś się stanie, a tymczasem mamy "dziś". Dziś jest pięknie. Dziś nic się nie dzieje. Dziękuje za każdy taki piękny dzień! Wbrew historii, które miały miejsce dalej będę korzystać z życia na maxa, dalej będę się śmiać. Nie mam zamiaru zamykać się w czterech ścianach i lamentować, to nie ja :) Mam ochotę oddychać teraz dwa razy bardziej! :) - skwitowała.

A następnie opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie ze spaceru z ukochanym synkiem. Życzymy więc dużo siły i wytrwałości!

