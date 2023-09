Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spodziewają się dziecka. Podczas dzisiejszego live'a na Instagramie opowiedzieli sporo o ciąży. Poruszyli temat płci oraz imienia dla dziecka. Aneta i Robert zdradzili czy marzą o wielodzietnej rodzinie. Fani byli ciekawi, w którym miesiącu ciąży jest ich ulubiona uczestniczka ze ślubnego programu oraz jak przekazała radosną chwilę Robertowi. Zobaczcie, co swoim fanom zdradzili przyszli rodzicie. "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert o płci dziecka Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" cieszą się coraz większą sympatią widzów. Po tym gdy ogłosili, że wciąż są razem, w sieci zaczęły pojawiać się ich pierwsze wspólne zdjęcia oraz ogłosili, że spodziewają się dziecka , fani mają do nich tysiące pytań. Przyszli rodzice postanowili przeprowadzić transmisję na żywo, by podzielić się z widzami tym, co aktualnie u nich słychać. Super się czuję w ciąży, tak jak przed ciąża tylko brzuszek mi rośnie, inaczej to nie wiem czy bym poznała - mówiła Aneta o swoim samopoczuciu. Aneta i Robert poruszyli także kwestię płci dziecka oraz terminu porodu: Nie mówimy jeszcze jaka płeć ani na kiedy termin. Jak będzie już młody albo młoda to się pochwalimy. Niebawem pewnie ogłosimy Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Robert oświadczył się Anecie! Jej reakcja zaskakująca Widzowie byli ciekawi czy Aneta i Robert spodziewają się bliźniaków, w końcu w jednym z odcinków "Ślubu od pierwszego wejrzenia", gdy po raz pierwszy rozmawiali o dzieciach , Aneta przyznała, że w jej rodzinie bliźniaki rodzą się bardzo często i jest duże prawdopodobieństwo, że i ona mogłaby zostać ich mamą: No nie, to na sto procent...