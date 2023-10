Izabela ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wciąż nie uporała się z chorobą. Właśnie opublikowała wpis, po kolejnej wizycie u lekarza:

Ostatnie dwa tygodnie były jakąś masakrą - napisała na Instagramie.

Lekarz zmienił jej leki: "Mam nadzieję, że tym razem mi pomogą" - dodaje z nadzieją. Co się dzieje?

Izabela ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o stanie zdrowia

Izabela ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma problemy ze zdrowiem. Niedawno nazwała je "skutkami ubocznymi swojej pracy" i przyznała, że nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków. Uczestniczka 5. edycji ślubnego show nie zdradziła jednak z jakimi dolegliwościami się mierzy. Teraz ponownie zabrała głos na temat swojego stanu zdrowia:

Dzień dobry kochani, dziś jestem kolejny raz po wizycie u lekarza. Znów zmieniono mi leki... Mam nadzieję, że tym razem mi pomogą i zacznę już powoli wracać do świata żywych.

Okazuje się, że ostatni czas nie był dla niej najłatwiejszy.

Izabela ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyznała, że przez ostatnie dni zdrowie mocno jej się daje we znaki:

Ostatnie dwa tygodnie były jakąś masakrą, noce nie przespane. Ale liczę, że teraz będzie już tylko lepiej. Dziękuję za wiadomości i wasze zainteresowanie.

Izabela robi, co może by uporać się z chorobą. Może liczyć również na wsparcie fanów, co bardzo docenia.

W ostatnim miesiącach nie tylko Izabela ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mierzyła się z chorobą. Smutnym wpisem na początku roku podzieliła się również Joanna z 4. edycji. "Nasze życie po usłyszeniu mojej diagnozy stanęło w miejscu (...) Załamanie, płacz i nieprzespane noce nie pomagają Mi dojść do pełni sił, ale nie poddaje się" - pisała. Uczestniczka spędziła w szpitalu dość sporo czasu. Na szczęście wszystko wróciło już do normy. Na pytanie, czy pokonała już chorobę Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odpowiedziała: "Można tak powiedzieć". Niedawno wraz z ukochanym bawiła się na weselu Agnieszki i Wojtka z tej samej edycji.

