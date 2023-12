Fani Anety, którą doskonale znamy z miłosnego formatu "Ślub od pierwszego wejrzenia" są bardzo ciekawi, jak rozwija się jej córeczka, która przedwcześnie przyszła na świat. Zdjęcia opublikowane przez szczęśliwą mamę rozwiewają wszelkie wątpliwości.

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie wszyscy mówią o minionej edycji miłosnego formatu TVN-u. Wszystko przez liczne wydarzenia, jakie miały miejsce na szklanym ekranie. Po zakończeniu formatu fani śledzą dalsze losy Marka i Kornelii ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", jak i pozostałych uczestników. Tymczasem okazuje się, że bohaterowie starszych edycji także potrafią zaskoczyć. Najlepszym tego przykładem jest Aneta.

Jakiś czas temu, ku zaskoczeniu fanów Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyznała, że urodziła wcześniaka. Tym okazała się urocza córeczka, Hania. Ciąża i czas po porodzie okazał się bardzo wymagający dla rodziców, ponieważ świeżo narodzone dziecko walczyło o życie. Historia bohaterów show bardzo wzruszyła fanów. Teraz ci są ciekawi, jak czuje się Hania. Aneta właśnie to zdradziła, publikując urocze zdjęcie córki.

Pod uroczymi kadrami bohaterki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" posypały się liczne komentarze zachwyconych fanów:

Słoneczko do schrupania, dużo zdrowia dla dzidzi

