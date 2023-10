Aneta i Robert, których mieliśmy okazję poznać w szóstej edycji popularnego programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" udali się na rodzinny wypad. Data i miejsce jednak nie są przypadkowe. Okazuje się, że ulubieńcy fanów właśnie świętują drugą rocznicę ślubu! Zabrali więc swoich fanów w sentymentalną podróż, publikując urocze zdjęcia. Sami zobaczcie.

Obecnie wszyscy wyczekują dziewiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Szczególnie że produkcja zdradziła już szczegóły nadchodzącego show. Tymczasem jednak równie dużo dzieje się w życiu innych, dobrze znanych uczestników. Idealnym tego przykładem są Aneta i Robert, których poznaliśmy w szóstej odsłonie miłosnego show.

Ta dwójka od samego początku wydawała się idealnie dopasowana. Aneta i Robert w finale eksperymentu postanowili kontynuować swoje małżeństwo, a niedługo potem doczekali się synka, Mieszka, który często gości w ich mediach społecznościowych.

Jak się teraz okazało, od czasu ich ślubu minęły już dwa lata! Zakochani mają więc powody do świętowania!

Ostatnio Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 6" obchodziła 33. urodziny. Teraz z kolei wspólnie z ukochanym, Robertem świętuje drugą rocznicę ślubu. Z tej okazji małżeństwo wybrało się do Bukówki. Nie bez powodu! To właśnie tam, dwa lata temu, spędzili pierwsze wspólne chwile zaraz po ślubie. Zakochani wrócili jednak w sentymentalne miejsce w powiększonym składzie - wspólnie z Mieszkiem. Aneta nie kryła z tego powodu wzruszenia:

- Te dwa zdjęcia dzieli równo dwa lata. To samo tło, to samo miejsce. Jedyna różnica to jedna łapka więcej na najnowszym zdjęciu❤️????????Dwa lata temu przywieźli nas tu po ślubie, dwoje obcych sobie ludzi. Dziś wracamy tu już w trójkę????‍????‍????❤️ nawet my nie napisalibyśmy sobie chyba lepszego scenariusza!???? Kto by wtedy się spodziewał... kolejny raz się powtórzę - dla mnie do dziś ta historia to jakaś abstrakcja!????‍♀️???? Dziś mija dwa lata od momentu kiedy się poznaliśmy. 24.04.2021 r. poślubiłam obcego człowieka, pana Roberta @zabastrz ????‍♀️????‍♂️ Życzcie nam proszę kolejnych długich lat razem, bo za nic w życiu nie chciałabym stracić tego co mamy❤️ - napisała.