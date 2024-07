Alicja Bachleda-Curuś zdradziła, co lubi Collin Farrell! Aktorka będzie we wtorek gościem w programie Krzysztofa Ibisza "Demakijaż". Gwiazda otworzy się przed prowadzącym i opowie o wielu rzeczach, o których do tej pory rzadko mówiła. Dzięki temu Krzysztof Ibisz po raz kolejny mógł dowiedzieć się czegoś nowego o pięknej i utalentowanej Alicji Bachledzie-Curuś.

Tym razem aktorka zdradziła, co najbardziej lubi jeść ojciec jej dziecka i znany gwiazdor, Collin Farrell. My byliśmy zaskoczeni!

Collin bardzo lubi pierogi, to jego ulubiona potrawa. Pierogi ruskie podsmażone na boczku. Jestem dumna z naszych narodowych dóbr i uważam pierogi za jedno z nich. Chociaż przygotowanie 200 pierożków zajmuje cały dzień.

W programie Alicja opowie również o tym, jak się czuje, kiedy wraca do Polski, jak sobie radzi z medialnym szumem wokół niej i jakie rady otrzymała od swojej ukochanej babci. Gwiazda zdradzi również kulisy pierwszego spotkania z Colinem Farrellem i opowie jak rodziło się ich uczucie na planie filmu „Ondine”. Nie zabraknie też cięższych tematów, czyli rozmów o rozstaniu, a także o ukochanym synku Henryku. Najnowszy odcinek już we wtorek o godz. 22 w Polsat Cafe.

