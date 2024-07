Alicja Bachleda-Curuś opowiedziała o swoim synku - Henryku w najnowszym wywiadzie! Chłopiec na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych razem z mamą, gdzie bardzo często spotyka się też ze swoim tatą - Collinem Farrelem. Kiedy tylko Alicja Bachleda-Curuś przyjeżdża do Polski, zabiera syna ze sobą, co daje mu możliwość wychowywania się w dwóch kulturach jednocześnie. W rozmowie z "Grazią" aktorka zdradziła, czy jej syn lubi polski tradycje:

Nasze tradycje są fajne i zabawne, więc łatwo do nich zachęcić dzieci. Śmigus-dyngus uwielbia, malowanie pisanek również, choć przy tej pracy trzeba go zachęcić do skupienia, bo chłopcy szybciej się nudzą.

A czy Henio tak samo entuzjastycznie podchodzi do polskiej kuchni? Alicja wyznała, że jak na razie chętniej wybiera tę amerykańską:

Gwiazda bardzo dba też o edukację syna. Henio uczęszcza do jednej z najbardziej prestiżowych szkół w Stanach, za którą jego rodzice płacą krocie. W rozmowie z pismem "Grazia" Alicja Bachleda-Curuś przyznała, że stara się też, aby jej syn oglądał dużo filmów i bawił się z rówieśnikami:

Muszę mu pozwolić, by oglądał filmy i bawił się tak jak jego rówieśnicy. Staram się tylko ograniczać gadżety, co nie jest łatwe. Jakiś czas temu zapanowało szaleństwo na punkcie gry Minecraft, w której buduje się wirtualny świat. Wzbraniałam się, ale musiałam ulec. Syn ściągnął grę na iPada, no i buduje, co nie jest do końca złe, bo rozbudza jego wyobraźnię. (...) Za to, kiedy przyjeżdżamy do Polski faszeruję Henia Reksiem.