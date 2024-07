1 z 6

Agnieszka Szulim na konferencji programu: „Aplauz Aplauz’’

Stylizacje Agnieszki Szulim zawsze są idealnie dopracowane. Na dzisiejszej konferencji programu: „Aplauz, Aplauz’’ również nie zawiodła. Prowadząca, która na duże imprezy najchętniej wybiera sukienki (zobacz: Zgadniecie, ile warta jest ta stylizacja Agnieszki Szulim?), dziś także postawiła na długą, powłóczystą kreację z kwiatowym printem w intensywnych barwach. To projekt z wiosenno-letniej kolekcji Roberto Cavalli. Jego cena to ok. 11500 zł! Agnieszka dobrała do niej malutką, zieloną torebkę Valentino wartą ok. 3500 zł. Jej stylizacja kosztowała zatem ok. 15 tysięcy złotych.

Czy była warta tej ceny? Zobaczcie, jak wyglądała prezenterka!