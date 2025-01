Agnieszka Kotońska to zdecydowanie jedna z największych gwiazd stacji TTV. Uwielbiana przez widzów celebrytka zdobyła ogromną popularność dzięki udziałowi w "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym pokazuje się u boku męża i syna. Agnieszka Kotońska jest również jedną z uczestniczek drugiej edycji "Królowej przetrwania" i to właśnie w jednym z odcinków reality-show opowiedziała o intymnych chwilach, które spędziła z mężem w... konfesjonale. Teraz okazuje się, że Agnieszka Kotońska chciała porozmawiać z księdzem na ten temat podczas kolędy. Celebrytka pokazała, jak szykuje się do wizyty duchownego w swoim domu.

Nieco ponad dwa tygodnie temu wystartowała druga edycja "Królowej przetrwania". W najnowszej odsłonie programu o zwycięstwo i przetrwanie w dżungli walczą m.in. Agnieszka Kaczorowska, Paulina Smaszcz, Marianna Schreiber czy Magdalena Stępień. Wśród gwiazd, które zdecydowały się na udział w reality-show Telewizyjnej Siódemki znalazła się również Agnieszka Kotońska, która szybko stała się ulubienicą widzów. Celebrytka już w pierwszym odcinku zaskoczyła wszystkich opowiadając o namiętnych chwilach spędzonych ze swoim ukochanym. To właśnie w "Królowej przetrwania" Agnieszka Kotońska pochwaliła się, że zrobiła TO z mężem w konfesjonale.

Wypowiedź Agnieszki Kotońskiej z pewnością zaskoczyła wiele osób, ale teraz celebrytka znów podniosła atmosferę! Gwiazda drugiej edycji "Królowej przetrwania" podczas relacji na InstaStories pokazała, jak przygotowała swój dom na kolędę. Przed przyjściem księdza zapowiedziała, że zamierza porozmawiać z nim o tym, co zrobiła z mężem w konfesjonale.

Po jakimś czasie celebrytka znów zwróciła się do internautów.

Wygląda na to, że relacja z przygotowań do wizyty duszpasterskiej wywołała sporo emocji wśród fanów Agnieszki Kotońskiej. Celebrytka podczas relacji na InstaStories zdradziła, że dostała sporo wiadomości w sprawie kolędy w swoim domu. Gwiazda "Królowej przetrwania 2" musiała się tłumaczyć.

Wczoraj przyjęliśmy księdza po kolędzie. Wizyta duszpasterska nie jest obowiązkiem lecz tradycją praktykowaną w Polsce w niektórych innych krajach katolickich. Jest to okazja, aby kapłan mógł odwiedzić swoich parafian, wspólnie się pomodlić, poświęcić dom oraz porozmawiać o sprawach duchowych czy dotyczących parafii. Jeśli ktoś nie chce przyjąć księdza , nie ma takiego przymusu. Można to zrobić w sposób kulturalny i uprzedzić np. przez sąsiadów, ministrantów lub bezpośrednio w parafii, że nie życzy się wizyty. Decyzja należy wyłącznie do Was i nie ma związku z grzechem czy konsekwencjami religijnymi- Kościół respektuje wolność wiernych w tej kwestii

napisała celebrytka.