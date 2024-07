1 z 9

Agnieszka Kaczorowska i Nikodem Rozbicki wystąpili w szóstym odcinku Tańca z Gwiazdami. Para wyglądała przepięknie - naprawdę bajkowo - to nie przypadek, ponieważ uczestnicy show tańczyli do historii z najbardziej znanych bajek! To był wspaniały widok! Naszą uwagę przykuła jednak najbardziej stylizacja Agnieszki Kaczorowskiej. Tancerka miała na sobie białą zwiewną suknię sięgającą aż do kostek! Suknia odsłoniła ramiona Kaczorowskiej, nad którymi tancerka powinna nieco popracować. Suknia miała optycznie wyszczuplić Agnieszkę - kreacja miała nieco ciemnniejszy pas po środku - jednak nawet taki element nie pomógł ukryć dodatkowych kilogramów Kaczorowskiej. Czy to właśnie ta stylizacja miała zamasakować mankamenty figury Agnieszki?

A wam jak się podobała kreacja Agnieszki? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

Zobacz też: Kto odpadł z Tańca z Gwiazdami. Relacja z 6. odcinka