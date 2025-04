Siódmy odcinek "Tańca z Gwiazdami" rozpoczął się na dobre. Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz weszli na parkiet i pozamiatali. Cha-cha w ich wykonaniu to prawdziwa petarda.

Kaczorowska i Gurłacz zatańczyli cha-chę

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz są pretendentami do zdobycia Kryształowej Kuli. Tym razem, podczas odcinka "Retro" zatańczyli cha-chę, a widzownia zgromadzona w studiu oszalała! Doskonała choreografia i technika Filipa sprawiły, że jurorzy musieli docenić ten taniec wysokimi notami.

Filipie, jestem zauroczona połączniem Twojej siły, mocy z niesamowita delikatnością i troska o swoja partnerkę. - przyznała Iwona.

Roznieśliście ten parkiet! - dodała Ewa Kasprzyk.

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz otrzymali od jurorów cztery dziesiątki! Nie mogło być inaczej.

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz w foxtrocie

W siódmym odcinku każda z par zaprezentowała po dwa tańce. Cha-cha była zatańczona bezbłędnie, a teraz Filip i Agnieszka pokazali się w foxtrocie. Warto wspomnieć, że ten taniec już raz zatańczyli w programie podczas odcinka z bliskimi. Wówczas w trio z Kaczorowską i Gurłaczem zatańczył tata aktora. Tym razem wystąpili w towarzystwie młodego tancerza, który odgrywał rolę syna Filipa.

Filipie było pięknie, ale dziecko skradło show! - przyznała Iwona.

Mimo pewnego "ale" od jurorów Kaczorowska i Gurłacz otrzymali bardzo wysokie noty- 38 punktów!

Gurłacz i Kaczorowska wygrają "Taniec z Gwiazdami"?

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska tworzą jeden z najmocniejszych duetów 16. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Ich występy regularnie zachwycają zarówno jurorów, jak i widzów. W trzecim odcinku programu za zmysłową kizombę otrzymali maksymalne 40 punktów, co wielu uznało za jeden z najlepszych występów w historii show . W ostatnim odcinku ich walc angielski do utworu z „Króla Lwa” również spotkał się z entuzjastycznym odbiorem, choć nie zdobyli wtedy kompletu dziesiątek, co wywołało oburzenie wśród fanów.

Wielu mówi głośno, że to Filip i Agnieszka powinni wygrać 16. edycję show! A jak jest Waszym zdaniem?

