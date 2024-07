Za nami na szósty odcinek "Tańca z Gwiazdami". Kto odpadł z programu? Agnieszka Kaczorowska i Nikodem Rozbicki! Druga para, która pożegnała się z programem to Kasia Stankiewicz i Tomasz Barański. Jak to tego doszło? Kto wypadł najlepiej? Tego wszystkiego dowiecie się z relacji na Party.pl poniżej!

Co zatańczą pary w Tańcu z Gwiazdami?

W dzisiejszym odcinku nie zabraknie magii, pary zatańczą do historii z najbardziej znanych bajek. Kasia Stankiewicz i Tomek Barański zabiorą nas do baśni o „Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach”. Rafał Jonkisz i Walerija Żurawlewa, zatańczą walca wiedeńskiego w świecie „Pinokia”, a Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak wybiorą się na plan bajkowego „Madagaskaru” by wykonać energetyczną sambę.

Trwa 6. odcinek "Tańca z Gwiazdami"! Zobaczcie naszą relację NA ŻYWO



20.05 Zaczynamy naszą relację na żywo!

Witamy na naszej bajce! - powiedziała Paulina Sykut-Jeżyna. Przygotujmy się na bitwę taneczną, bo dziś odpadną aż dwie pary!

Rafał Jonkisz jako... Zgadniecie?

20.12 Jako pierwsi zatańczą Kasia Stankiewicz i Tomasz Barański!

Do piosenki z Śpiącej Królewny i 7 krasnoludków... Tańczą quick stepa "A hoooo, aj hoooo do pracy by się szło" :)

Na ulicy Królewny Śnieżki mieszkałem kiedyś, pozdrawiam wszystkie królewny. Dla mnie trochę za mało energii jak na początek - ocenił Malitowski. - Jak śpiąca królewna...

Za to Beata Tyszkiewcz oceniła, że był to bajeczny quick step.

Jak przedstawiały się oceny jurorów dla Kasi i Tomka?

Andrzej Grabowski 8

Iwona Pavlović 5

Beata Tyszkiewicz 9

Michał Malitowski 6

20.20 - przerwa na reklamy! A my w przerwie pokazujemy Wam filmik, na którym gwiazdy tańczące w show zdradzają, kogo z bajki sobie nawzajem przypominają. Agnieszka Kaczorowska przypomina Rozbickiemu... Pumbę! :P A inni?

20.27 Przypominamy, że już po bajkowej części programu jedna z par odpadnie. Na razie Kasia i Tomek dostali dość słabe noty...

20.34 Rafał Jonkisz i Walerija Żurawlewa jako Pinokio w walcu wiedeńskim.

- Pinokio jest drewniany sztywny i bez emocji - żartuje Jonkisz.

Drewniany Jonkisz wygląda tak:

20.38 Oceny jurorów? Iwona Pavlović: widać, że ten taniec ci podpasował sztywno rama, było ładnie.

Grabowski: Taniec i krok tańca wiedeńskiego, pan miał w sobie tego drewnianego chłopca, bardzo mi się podobało.

Punkty?

Andrzej i Beata dają po 9 punktów,

Iwona i Michał po 7.

20.42 Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak wybiorą się na plan bajkowego Madagaskaru, by wykonać energetyczną sambę. Jednak w ostatniej chwili zmienili choreografię. Powód? Kontuzja i naciągnięcie mięśnia uda u Eli.

20.44 - I powyginali śmiało ciało jak Król Julian!

Z bólem serca to oglądałem. Wiem co by się tu działo, gdyby nie ta kontuzja. Niestety muszę ocenić to co widziałem - powiedział Grabowski. Iwona Pavlović: Zrobić taki taniec jedną nogą to jest coś niesamowitego. Taniec jest w głowie, a nie w nogach. Rafał Maserak: Brawa dla Eli, dziś rano zmieniliśmy całą choreografię i jestem pełen podziwu, że ty jeszcze tu z nami wytrzymałaś psychicznie. Malitowski: Samby tu nie było, ale Elu jesteś moim sambowym afrodyzjakiem

Punktacja:

Andrzej Grabowski: 8

Iwona Pavlović: 8

Beata Tyszkiewicz: 10

Michał Malitowski: 5

Zastanawialiśmy się czy nie odejść z programu, jury nam nie pomogło, dlatego czekamy na wasze wsparcie - zaapelował Maserak.

20.50 Izu Ugonoh i Hanna Żudziewicz. Para tańczy walca angielskiego do hitu z kultowej animacji Disneya - "Króla Lwa"!

Jury padło na kolana, wszyscy zachwyceni, a Malitowski nawet jest zazdrosny, że Ugonoh tańczy tak dobrze.

Punktacja:

Andrzej Grabowski: 10

Iwona Pavlović: 10

Beata Tyszkiewicz: 10

Michał Malitowski: 10

Jak wyglądali?

20.57 Anna Karczmarczyk i Jacek Jeschke zatańczą taniec współczesny do piosenki z "Krainy Lodu"

"Mam tę moc, mam tę moc"

Płynność ruchów, wasz taniec jest przejrzysty, Anna jesteś zdolną bestią - chwalą jurorzy.

Punkty:

Andrzej Grabowski: 10

Iwona Pavlović: 10

Beata Tyszkiewicz: 10

Michał Malitowski: 8

21:05 Julia Wróblewska i Jan Kliment tańczą walca wiedeńskiego do bajki "Czarnoksiężnik z krainy Oz".

Grabowski: Jest pani dzieckiem, ale zrobiła pani takie postępy w tańcu...

Malitowski: Rozkręcasz się z programu na program. Miło się na to patrzy. A Beata Tyszkiewicz: Rzadko się zdarza tak dobrana rola. Julia jako Dorotka.

Punkty?

Andrzej Grabowski: 10

Iwona Pavlović: 6

Beata Tyszkiewicz: 9

Michał Malitowski: 7

21:11 Agnieszka Kaczorowska i Nikodem Rozbicki: zatańczą foxtrota do „Niekończącej się opowieści“.

Nikodem wziął nadgodziny i ćwiczył ostro, aby dobrze wypaść.

Malitowski: Nikodem, ty jesteś prawdziwym amatorem, który zrobił ogromne postępy. Z chłopaka z dyskoteki pokazujesz, że ciężką pracą można pokazać takie efekty. - Dziś jest taka staranność, pięty, palce pięknie chodziły, cieszę się na to co dziś tu widziałam - oceniła Iwona Pavlović.

Punkty?

Andrzej Grabowski: 9

Iwona Pavlović: 7

Beata Tyszkiewicz: 9

Michał Malitowski: 7

21:17 Koniec bajkowych tańców. Zaraz odpadnie jedna z par. W tym momencie Rafał Jonkisz i Walerija Żurawlewa mają najmniej punktów.

21.20 Z programem żegnają się: Kasia Stankiewicz i Tomasz Barański!

Szkoda, że nie zatańczymy jive'a, bo nam wychodził! - powiedziała Kasia Stankiewicz odchodząc z programu z uśmiechem.

Tomasz dziękuje Kasi, Kasia Tomaszowi.

Pozostałe sześć par po raz pierwszy w historii show weźmie udział w pojedynku. Trzy tańce – sambę, cha-chę i jive’a zatańczą po dwie pary, a zwycięzcy otrzymają dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej. Na podstawie wyników z dwóch tańców oraz głosów widzów dowiemy się, kto jeszcze zakończy swój udział w show.

21:25 zaczynamy bitwę:

Ela Romanowska kontra Izu w cha-chy - Grabowski stawia na Izu, Iwona podobnie. Beata Tyszkiewicz też poparła Izu, Malitowski też stawia na Izu. Izu wygrywa i dostaje dwa dodatkowe punkty.

Julia Wróblewska kontra Anna Karczmarczyk tańczą gorącą sambę.

Malitowski: Julia, ty wygrywasz na nogi, a ty Ania pięknie tułowiem i górą. Jakby Was złączyć, byłaby idealna tancerka.

Głosowanie:

Grabowski tu był pojedynek dojrzałej kobiety z dzieckiem.

Grabowski - Julia, Iwona i Beata oraz Michał - stawiają na Annę. Karczmarczyk zdobywa dwa punkty.

21:34 - Nikodem Rozbicki kontra Rafał Jonkisz, trzeci pojedynek to będzie jive.

Wyrównany pojedynek. Ja czekałem na to kto pierwszy zdechnie - powiedział Malitowski

Dwa młode wilki dały z siebie wszystko, będzie trudno ocenić - dodał Pavlović.

Ocena?

Grabowski - Nikodem, Iwona i Beata oraz Michał dali punkty Rafałowi. Punkty otrzymuje Rafał Jonkisz.

21:40 - Na razie na pierwszym miejscu jest Izu i Hania mają 81 punktów. Kto zatem odpadnie jako druga para w dzisiejszym odcinku?

21:57 - Czekamy na wyniki, która kolejna para pożegna się z programem?

22:00 -Zagrożeni są Rafał Jonkisz i Walerija.

22.01 - Agnieszka Kaczorowska i Nikodem Rozbicki odpadają z programu!

Przypomnijmy, że w ostatnim, piątym odcinku nie odpadł nikt. Tym razem niestety nie będzie tak kolorowo i uczestnicy dobrze o tym wiedzą. Kto zdobędzie 40 punktów, kto zostanie nowym faworytem show, a kto poniesie klęskę i pożegna się z programem?

W „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” po raz ostatni zatańczy aż siedem par. Po 22.00 w rywalizacji o Kryształową Kulę i pieniądze pozostanie już tylko pięć gwiazd i ich tanecznych partnerów, gdyż dziś pożegnamy aż dwie pary.

