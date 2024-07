Z pierwszego odcinka "Agenta Gwiazdy" odpadł Michał Będzmirowski, "Modny Tata". Zostało trzynastu uczestników, wśród nich agent: Agnieszka Rylik, Alan Andersz, Daria Ładocha, Edyta Zając-Rzeźniczak, Jarosław Kret, Joanna Jędrzejczyk, Jula Fabiszewska, Marek Włodarczyk, Mateusz Maga, Odeta Moro, Olga Frycz, Michał Kędzierski i Tomasz Niecik.

Kto odpadł z pierwszego odcinka Agent Gwiazdy?

Kto z nich jest agentem? Kto odpadnie już w pierwszym odcinku programu? Dowiemy się już wkrótce.

Zdjęcia do programu powstawały w Argentynie. Prowadzącą program jest Kinga Rusin, która w rozmowie z Party.pl przyznała, że w nowej edycji była jeszcze bardziej zacięta walka o finał, a na planie show spotkały się bardzo silne osobowości, między którymi nierzadko iskrzyło. W drugiej edycji z pewnością nie zabraknie ekstremalnych zadań, i ogromnych emocji. Oto zapis naszej relacji na żywo z pierwszego odcinka "Agenta-Gwiazdy 2"!

ZAPIS RELACJI NA ŻYWO

22:28: Test wiedzy o Agencie. Z programu odpada Michał Będzmirowski, bloger znany jako "Modny tata".

22:17: Niestety, Alan i Joanna mylą się. Grupa ma znów wątpliwości, co do Alana - pojawiają się spekulacje, że to on może być agentem. Grupa zarobiła 4 tysiące zamiast dwunastu.

22:15: Tomasz Niecik chciał zapisać wszystkich królów, jednak nie udało mu się, bo inni uczestnicy zniechęcili go do tego. Zapisał tylko kilku. Alan i Joanna podejmują się zadania. Mają 7 minut.

22:13: Joanna Jędrzejczyk i Alan dotarli na miejsce jako pierwsi. Muszą teraz uzupełnić władców Polski w porządku chronologicznym. Mogą zacząć rozwiązywać zadanie teraz lub czekać na innych. Jeśli im się uda, zdobędą dodatkowe pieniądze.

22:08: Jula, która jest w duecie z Mateuszem Magą, bardzo źle się czuje. Maga zajmuje jej miejsce na rowerze. Jula potrzebuje pomocy medycznej. Model mocno ją wspiera.

22:03: Kinga Rusin wita wszystkich przed kolejnym zadaniem. Będzie ono wymagało żelaznej kondycji. Uczestnicy muszą dobrać się w pary i pokonać trudną drogę. Jedna osoba będzie jechać rowerem, a druga pick-upem. Na tej wysokości mogą być narażeni na chorobę wysokościową lub... ją udawać.

22:00: Panowie, którzy zostali w budynku z soli, szykują sobie nocleg. Tomasz Niecik denerwował Alana Andersza.

21:58: Grupa pyta Jarosława Kreta, dlaczego powiedział, że jest wegetarianinem, mimo tego, że wcześniej jadł kurczaka. Uczestnicy uważają, że Kret może być agentem.

21:54 Na kolejne pytania odpowiadają również inni uczestnicy. Ci, który nie udzieli prawidłowych odpowiedzi na pytania, spędzają noc w pomieszczeniu zbudowanym z soli, a są to: Alan Andersz, Mateusz Maga, Tomasz Niecik i "Modny tata" Michał Będźmirowski. Temperatura w pomieszczeniu spada do zera stopni.

21:53 Uczestnicy muszą teraz wypełnić test wiedzy o nich samych. Alan ma wybrać osobę, która będzie umiała odpowiedzieć na pytanie, czy Alan pali papierosy. "Modny tata" mówi, że tak. Alan twierdzi, że nie pali papierosów. Uczestnicy są zaskoczeni. Olga Frycz mówi, że paliła z Alanem papierosy.

21:50: Grupie Marka Włodarczyka udaje się wykonać zadanie. Zebrali wszystkie koperty. Drużynie przeciwnej zadanie poszło znacznie gorzej. Uczestnicy uważają, że w tej grupie może być agent. Typują Andersza lub Kreta.

21:45: Pora na pierwsze zdanie. Uczestnicy dzielą się na dwie grupy, w każdej z nich musi być kierowca, nawigator i bankier. Kierowca musi jechać z zamkniętymi oczami. W czasie przejażdżki trzeba zebrać pieniądze. Alan Andersz siada za kierownicą, jego nawigatorem jest Jarosław Kret, a bankierem Daria Ładocha. W drugiej grupie za kierowcą jest Marek Włodarczyk, nawigatorem jest Agnieszka Rylik, a bankierem Edyta Zając.

21:36: W stronę uczestników zbliża się samochód, a w nim Kinga Rusin, prowadząca program. Gospodyni wita wszystkich w Argentynie i zapowiada pierwsze zadanie na Salinas Grandes na wysokości ponad 3 tysięcy metrów nad poziomem morza. Zapowiada, że będzie bardzo ciężko.

21:32: Uczestnicy rozpoczynają ostatni etap podróży, która trwała czterdzieści godzin. Dopiero się poznają, lecz już zaczynają być czujni. Zostają wysadzeni na środku pustyni. Nie wiedzą, co mają zrobić. Zaczyna się nerwowo już od startu! Jarosław Kret wita Argentynę przez polizanie ziemi, a następnie oddala się od grupy.

21:30: Zaczynamy relację z pierwszego odcinka "Agenta-Gwiazdy"! Czekaliśmy na to cały rok! Kto wygra? Kto okaże się tytułowym agentem? Startujemy!

Edyta Zając, żona piłkarza Jakuba Rzeźniczaka, to jedna z ciekawszych postaci w programie. Show będzie jej trampoliną do wielkiej kariery?