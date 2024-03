Nie da się ukryć, że czternasta edycja roztańczonego show Polsatu zachwyciła niemalże wszystkich! Głownie przez skład, jaki możemy oglądać co niedzielę na szklanym ekranie. Kogo widzieliśmy ostatni raz? Przed Wami gorąca relacja na żywo prosto z najpopularniejszego parkietu w Polsce!

"Taniec z gwiazdami": Poznajcie wyniki roztańczonych gwiazd

Każda z dotychczasowych edycji tanecznego show wzbudzała w widzach wielkie emocje. Jednak to ta czternasta zwaliła nas z nóg. Wszystko przez uczestników, którzy pod czujnym okiem tanecznych trenerów, postanowili zmierzyć się w tanecznym pojedynku. W tym gronie znalazł się cały wachlarz gwiazd na czele z Roksaną Węgiel, Dagmarą Kaźmierską, czy Maffashion. Popularne jury ma ręce pełne roboty, oceniając zawodników. Już po pierwszych odcinkach było jednak wiadomo, że to Roksana Węgiel "jest brylantem" tej edycji "Tańca z Gwiazdami". Czy młodziutka gwiazda znowu dała popis swoich tanecznych umiejętności? Kto w piątym odcinku show dołączył do par, które już odpadły - Adama Kszczota i Katarzyny Vu Manh, Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej i Kamila Gwary, Beaty Kowalskiej i Mieszka Masłowskiego oraz Filipa Chajzera i Hani Żudziewicz? Przekonajmy się!

Jak widać, nawet w świątecznym okresie gwiazdy nie osiadają na laurach. W Wielką Niedzielę wszyscy zasiedliśmy przed telewizorami, żeby śledzić losy ulubionych par w "Tańcu z gwiazdami". Z kolei sami zainteresowani w pocie czoła walczyli o najlepsze noty. Z jakim skutkiem? Zobaczymy!

Tym razem pary ruszyły na parkiet w rytm piosenek, które sami sobie wybrali! Nic więc dziwnego, że zapowiada się wieczór wzruszeń!

Jako pierwszych mogliśmy podziwiać Krzysztofa Szczepaniaka i Sarę Janicką. Ci musieli się zmierzyć z sambą! Z jakim skutkiem?

Kręciłeś bioderkami na lewo i prawo

A jak ostatecznie wyglądały oceny? Następująco:

Rafał Maserak: 7

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 6

Razem: 31 punktów.

Drugą para, która zaprezentowała swoje umiejętności byli Anita Sokołowska i Jacek Jeschke w fokstrocie. Ci zostali ocenieni bardzo pozytywnie:

Ja powiem krótko: wow, wow, wow! zachwycała się Ewa Kasprzyk.

Punktacja? Następująca:

Rafał Maserak: 10

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 10

Iwona Pavlović: 10

Razem: 40 punktów.

Jako następni na parkiet ruszyli Kamil Baleja i Magdalena Perlińska. Ich umiejętności zostały szczerze ocenione:

Ja jestem z Was dumny, bo wykorzystaliście wskazówki, które dawałem Wam tydzień temu mówił Rafał Maserak.

To było bardzo wzruszające... Jesteś przykładem na o, że wcale nie umiejąc tańczyć można wzruszać ludzi. Dodała Iwona.

Jak wypadły ich oceny?

Rafał Maserak: 6

Ewa Kasprzyk: 7

Tomasz Wygoda: 6

Iwona Pavlović: 6

Razem: 25 punktów.

Następnie na tanecznej scenie pojawiła się faworytka show, Roksana Węgiel i Michał Kassin. Czy i tym razem para porwała serca jurorów?

Roksi, to był imponujący jive, ale przede wszystkim chodzi o skomplikowane figury, ale chciałabym, żebyś jedną rzecz poprawiła ... stajesz za prosto mówiła Iwona Pavlović.

Muszę się zgodzić z Iwoną. Wolałam Cię w klasyce Dodała Ewa Kasprzyk.

Ich punktacja? Następująca?

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 8

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 7

Razem: 32 punkty.

Nie mogło także zabraknąć Dagmary Kaźmierskiej oraz Marcina Hakiela. Z następującym skutkiem:

Przetańczyłaś tego walca. Troszeczkę zabrakło mi tych emocji... Ale spokojnie, przetańczyłaś. mówił Rafał Maserak.

Dagmara, naprawdę jaka Ty jesteś, nie wie nikt... u byłaś tak jak dziewczynka, skromna, pokorna... Masz tak dużą gamę możliwości, muszę to powiedzieć... Coraz lepiej tańczysz. Jako jedyna nie robisz w tym programie postępów. Tańczysz tak, jak tańczyłaś. dodała Iwona.

Rafał Maserak: 7

Ewa Kasprzyk: 8

Tomasz Wygoda: 5

Iwona Pavlović: 3

Razem: 23 punktów.

Przyszła pora i na nich: Macieja Musiała i Darię Syta.

Jury ich starania oceniło następująco:

Rafał Maserak: 10

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 10

Iwona Pavlović: 10

Razem: 40 punktów.

Następnie zobaczyliśmy show w wykonaniu Julii Kuczyńskiej - Maffashion oraz Michała Danilczuka:

Ci dostali następujące noty:

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 8

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 8

Razem: 32 punkty.

Jako ostatni na tanecznym parkiecie sprawdzili się Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska. Co na to jurorzy?

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 10

Razem: 38 punktów.

Po podsumowaniu wyników jurorów oraz głosowania widzów z programem pożegnali się Kamil Baleja i Magdalena Perlińska.

Spodziewaliście się tego?