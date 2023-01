Finał "40 kontra 20": Czy Tomek i Kasia są razem po programie? Wiemy, co wydarzyło się po finale

Ulubienica Tomka z "40 kontra 20", Kasia rozwścieczyła fanów. Wreszcie zabrała głos w sprawie swojego związku. W sieci zawrzało. Co na to produkcja show?!

"Nie ma już po co oglądać" - grzmią internauci. Wszystko za sprawą tego, że Kasia, coraz śmielej mówi o swojej nowej relacji i miłości życia. Ta jednocześnie na szklanym ekranie w programie "40 kontra 20" walczy o względy młodszego uczestnika, Tomka. Czy piękna blondynka złamała regulamin? Fani formatu nie mają wątpliwości. "40 kontra 20": Kasia nie stworzy związku z Tomkiem? Rozkład sił w ekskluzywnej willi oraz na swojskim glampingu nieustannie ulega zmianie. Jeszcze do niedawna to zachowanie Toma z "40 kontra 20" oburzało fanów . Teraz jednak równie wiele zaczyna się dziać u młodszego uczestnika show, Tomka. Ten początkowo pokładał wielkie nadzieje w relacji z dużo starszą Magdą, z którą połączyła go mentalna więź. Coraz częściej jednak wzdycha do 27-letniej Kasi. Zresztą ze wzajemnością. W czasie ostatniego przegrupowania w "40 kontra 20" Tomek zaprosił piękną blondynkę na glamping, gdzie zorganizował jej romantyczną randkę, a pomiędzy uczestnikami doszło do intymnego masażu. Nie da się ukryć, że czuć pomiędzy nimi prawdziwą chemię, a fani formatu coraz bardziej kibicowali tej dwójce. Okazuje się jednak, że Kasia nie pozostawiła im złudzeń, bo już nie ukrywa, że jest zakochana, a jej wybrankiem nie jest 27-latek z programu! Zobacz także: "40 kontra 20": Internauci zmiażdżyli Toma, a produkcja zabrała głos w sprawie ostrych komentarzy! Okazuje się także, że uczestniczka "40 kontra 20" od dłuższego czasu jest w związku ze starszym od siebie mężczyzną. Para wspólnie mieszka w pięknej willi i prowadzi intensywne, szalone życie, obfite w liczne zagraniczne wyjazdy i atrakcje. Na jej Instagramie nie brakuje wspólnych kadrów, na których nie szczędzi czułości swojemu wybrankowi. Teraz zabrała głos w sprawie. Nie ukrywa, że ma...