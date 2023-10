Kinga Zapadka, dobrze znana fanom pierwszej edycji kontrowersyjnego show "40 kontra 20" doskonale wie, jak wygląda życie na glampingu i w ekskluzywnej willi. Mimo to krytycznie ocenia sytuacje, jakie mają miejsce w drugiej edycji programu . Zapytana o najnowszy sezon wyraziła swoją opinię, nie zostawiając suchej nitki na bohaterach "40 kontra 20".

Wydarzenia w matrymonialnym show TVN-u nabierają rozpędu. Za nami pierwsza ceremonia chaosu, pierwsze kłótnie pomiędzy uczestnikami, pierwsze pocałunki i łzy. Ostatnio program "40 kontra 20" opuściły aż dwie kandydatki, a emocje wciąż nie opadają. Nie da się także ukryć, że uczestniczki, które zamieszkały w willi Toma, oraz wybranki młodszego Tomka bardzo różnią się od siebie - nie tylko wiekiem, ale także temperamentem, co doprowadza do licznych zgrzytów. Jak atmosferę w programie ocenia Kinga Zapadka? Zwyciężczyni pierwszej edycji "40 kontra 20" gorzko skomentowała najnowszy sezon show!

- Wiele osób pisze, że nic się nie dzieje. Jak dla mnie to granice już po 1 ceremonii zostały przekroczone. Więc nie wiem, co to będzie na 30 odcinku, ale aż strach pomyśleć. Jednak przydałoby się więcej szacunku i empatii i może klasy. Ale jak wiadomo, każdy ma swoje wady i zalety - odpowiedziała Kinga.