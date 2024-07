Choć za nami dopiero trzeci odcinek "40 kontra 20", akcja już zdążyła nieźle się rozkręcić. Konkurentki o względy Toma i Tomka skutecznie wbijają sobie kolejne szpilki, jednak takiego spięcia już na początku programu nikt się nie spodziewał. Izka nie kryła rozżalenia, a Magda nie dawała za wygraną. Co na to pozostałe uczestniczki?!

Poznaliśmy dziesięć pięknych kobiet, które przez kolejne tygodnie będą konkurować o serce programowego "Seniora" - Toma Grabowskiego oraz "Juniora" Tomka Zarzyckiego. Uczestniczki "40 kontra 20" już zamieszkały na terenie luksusowej greckiej posiadłości i mają chrapkę nie tylko uczucia, ale jak komentują widzowie, także na... czas antenowy. Jak wiadomo, nic nie sprzedaje się tak dobrze jak spory, i tak oto w zaledwie trzecim odcinku programu Izka i Magda nie szczędziły sobie uszczypliwości.

Po tym, jak tytułowa "czterdziestka" Izka z "40 kontra 20" po porannej kąpieli zarzuciła na jeden z tarasowych foteli ręcznik, w celu jego wysuszenia, Magda nie wytrzymała.

- No - przytaknęła chwaląca się zamiłowaniem do porządku Magda.

Kąśliwe komentarze charyzmatycznej blondynki sprawiły, że Iza postanowiła poskarżyć się pozostałym uczestniczkom zaistniałą sytuacją.

A co na to pozostałe uczestniczki?

- Jak nie ma zasad, to będzie chaos. Taka osoba, która jakieś tam zasady ma, nawet jak drażni nas, jej się nie lubi przez takie zachowanie, to ona jest potrzebna - wtórowała tytułowa "20" - Izabela.

Jak się okazuje, sytuacja z ręcznikami była jedynie wodą na młyn, a po uszczypliwościach Magdy, Izka przystąpiła do kontrataku. Pewna siebie brunetka postanowiła skutecznie przerwać poważną rozmowę Magdy z Tomaszem, po raz kolejny doprowadzając "czterdziestkę" do granic wytrzymałości.

- W przerywaniu wszystkim przoduje rzeczywiście Izka.

- Wiesz co Magdaleno, szkoda, że ty nie dostrzegasz tego, że ty też to robisz - zwróciła się personalnie do Magdy Izka. - Chce być w centrum uwagi. Jak nie jest i ktoś jej to przerwie to po prostu się denerwuje i to pokazuje - ocenia koleżankę przed kamerami.