Tom z "40 kontra 20" strasznie się zagotował na widok roznegliżowanej ulubienicy - Natalki. Wówczas padły mocne słowa, które doprowadziły zauroczoną dziewczynę do łez. Internauci nie przeszli obojętnie obok wulgarnego zachowanie Toma. W komentarzach zawrzało. Fani kontrowersyjnego show nie zostawili na 44-latku suchej nitki: "Obrzydza mnie ten facet" - czytamy.

Druga edycja randkowego show TVN-u rozkręciła się na dobre, a na szklanym ekranie nie brakuje wielkich emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Ostatnio byliśmy świadkami omdlenie Amiry w "40 kontra 20" oraz kolejnego przegrupowania, na skutek którego z programem na dobre pożegnała się Joanna i Amelia. Wówczas wszystko wskazywało na to, że po ceremonii uczestnicy show mogą liczyć na chwilę spokoju. Tak się jednak nie stało.

Ostatnio na glampingu wybuchła ostra awantura w "40 kontra 20" pomiędzy Izą i Magdą. Nie zabrakło także pierwszych zabaw, które rozwścieczyły uczestniczki. Wówczas Tom dopuścił się erotycznego masażu, który wykonał Natalce i Izie. To ewidentnie nie spodobało się pozostałym paniom. W minionym odcinku także nie brakowało zabaw "dla dorosłych". Tym razem te jednak nie spodobały się starszemu bohaterowi, Tomowi.

Panie z "40 kontra 20" postanowiły wzbudzić zazdrość w 44-latku. Z tego względu przygotowały dla programowego "Juniora' - Toma - erotyczny taniec. Taki obrót sprawy bardzo zdziwił Toma, Natalię i Izabelę, którzy wrócili z udanej randki na jachcie. Dziewczyny nie chciały pozostać dłużne i także przebrały się w seksowne stroje, a następnie ruszyły z tańcem dla swojego wybranka, Toma. Sęk w tym, że Natalia w skąpej bieliźnie paradowała po willi także po zakończeniu zabawy. Wówczas oburzony Tom nie wytrzymał i zwrócił jej uwagę. Zrobił to jednak w wulgarny sposób, doprowadzając dziewczynę do łez:

Długo nie trzeba było czekać na łzy Natalii oraz... krytyczne komentarze internautów. Ci twierdzą, że zachowanie 44-latka jest niepokojące:

- Natalko żeby płakać przez takiego Dżolero to już przesada

- Obrzydza mnie ten facet!

- Co za typ okropny. BAWIDAMEK. Jak można być takim wstrętnym.

- Nie rozumiem, dlaczego w sytuacji chamstwa, wszystkie laski potem bronią Toma. No i Natalia, która szybciutko mu wybaczyła i uwierzyła, jak jej makaron na uszy nawinął. Chciała tak, to się ubrała tak i zatańczyła. Jest dorosła. A jemu nic do tego. A on pieprzy jeszcze, że to w dobrej wierze. Przepraszam, ale mega to słabe. Nie świadczy dobrze o nim. Narcyz jak nic.

- Cały dzień dziewczyny latają w bikini, dużo więcej ciała nie pokazały tym strojem. Takie uwagi, że jest zbyt rozebrana to co najwyżej można usłyszeć od partnera, a nie jakiegoś bawidamka. Skoro tak się zagotował na koleżankę to jakie draki czekają na jego partnerkę? Toksycznie…