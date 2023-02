"40 kontra 20": Córka Toma pokazała zaskakujące zdjęcie ojca: "Z jego dziewczyną"

Tom Grabowsky z "40 kontra 20" sam siebie porównuje do Hugh Hefnera i wodzi na pokuszenie prawie wszystkie swoje kandydatki. Do tej pory jednak niewiele mówił o sobie. Po tym, jak przyznał się do tego, że ma dwoje dzieci, opowiedział również o swoim związku, który trwał 17 lat. Dlaczego rozstał się z żoną? To była moja w większości wina, żałuję do dzisiaj. Nigdy w życiu nie zdradziłem swojej żony tylko jeden raz i o jeden raz za dużo. Opowiedział również swoich dzieciach 23-letnim Oskarze oraz 12-letniej Melanii. To, co przed jego wejściem do programu powiedziały mu dzieci, nie spodobało się młodszej części uczestniczek. "40 kontra 20": Tom Grabowsky o byłej żonie, zdradzie i dzieciach Tom z "40 kontra 20" ma dorosłego syna i nastoletnią córkę . Musiało minąć sporo czasu by zdecydował się ujawnić swoją tajemnicę uczestniczkom, którym zaczęło już doskwierać, że tak naprawdę niczego o nim nie wiedzą. Bardzo za nimi tęsknie. Moja córka to jest moja principessa jest największą księżniczką, największą miłością mojego życia, mój syn jest pierworodny, ma 23 lata. Oskar i Melania. Mój syn mieszka od 5. roku życia i Chicago. Amira przyznała, że domyślała się, że Tom może być ojcem, ponieważ wyczytała to między słowami w rozmowach z nim. Bardzo się cieszę, że w końcu mogłem wszystkim opowiedzieć o moich dzieciach. Moim synu, z którego jestem bardzo dumny, z mojej principessy, księżniczki, która jest moim aniołkiem w głowie, jest córeczką tatusia. Zobacz także: "40 kontra 20": Amello najpiękniejszą uczestniczką w historii programu?! ZDJĘCIA Tom z "40 kontra 20" wyjawił, że wychowywał syna do 6. roczku życia samotnie: Jego mama super ale pojechała do Stanów do pracy. Ja miałem 21 lat i...