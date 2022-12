"40 kontra 20": Decyzja Toma podzieliła internautów: "Dlatego będzie singlem do końca życia"

W "40 kontra 20" atmosfera coraz bardziej się zagęszcza. Byliśmy świadkami pierwszych spięć, namiętnych pocałunków, a nawet awantur, podczas których polały się łzy. Czy spięcie pomiędzy Magdą i Marleną sprawi, że panowie wyrzucą je z programu? Czy Robert i Bartek dadzą szansę nowej uczestniczce, a niezdecydowana Marta odpadnie show? Takiej ceremonii eliminacji nikt się nie spodziewał. By tego było mało, pierwszy raz w programie padło wyznanie miłości. Jak zareagował na to główny zainteresowany? "40 kontra 20": ulubienica widzów wyznaje miłość Robertowi Bohaterki "40 kontra 20" z dnia na dzień czują na plecach oddech swoich rywalek. W ostatnich odcinkach byliśmy świadkami poważnej awantury pomiędzy Marleną i Magdą , które wzajemnie rzucały sobie kłamstwo, a także zmyślnej rywalizacji Kingi i Lidy o względy Roberta . I gdy zarówno Marlena i Magda, jak i Linda i Kinga jawnie okazywały swoje zainteresowanie Seniorem, jedna z uczestniczek postanowiła zagrać i jednocześnie zawalczyć o obu panów. Marta całowała Roberta i spędziła noc z Bartkiem , co w konsekwencji doprowadziło do poważnych rozmów zarówno w królem glampingu, jak i władcą willi. Czy zmyślna strategia się na niej odbiła? Przypominamy, że ostatnio Bartek zaprosił do glampigu "czterdziestkę" Izę oraz same "dwudziestki", z kolei Robert ugościł w willi tylko jedną "dwudziestkę" Kingę oraz pozostałe "czterdziestki", nic więc dziwnego, że najnowsza ceremonia eliminacyjna zaskoczyła nie tylko widzów, ale też same panie. W grupie wybranej przez Bartka znalazły się Julia, Marianna, Kamila, Iza i Ania. Zaś Robert wybrał Patrycję, Kingę, Lindę, Beatę oraz Asię. Tym samym zagrożone zostały aż dwie "dwudziestki -...