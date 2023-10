Nie da się ukryć, że po ostatnich odcinkach kontrowersyjnego show "40 kontra 20" na językach wszystkich jest Amira. Faworytka Toma teraz zaszła za skórę także i jemu, a ten postanowił... podziękować jej za wszystko, co między nimi zaszło. Czy to oznacza ostateczny koniec burzliwego romansu pomiędzy piękną brunetką, a 44-latkiem? Uczestniczka nie ukrywa, że jest załamana!

"40 kontra 20": To koniec romansu Amiry i Toma?

W drugiej edycji show TVN 7 nie brakuje niespodziewanych zwrotów akcji. Wszystko przez to, że coraz częściej to emocje i rodzące się uczucia biorą górę nad uczestnikami. W minionych odcinkach Tom z "40 kontra 20" rozwścieczył internautów. Wszystko przez jego niestosowne i wulgarne odzywki względem Natalii. Ten jednocześnie nawiązał więź z kilkoma dziewczynami. Bliską relację stworzył także z Izą, jednak jego niewątpliwą faworytką była Amira, której nie szczędził czułości. Ona zresztą także nie pozostawała bierna wobec jego zalotów. Ostatnio zachowanie Amiry oburzyło uczestniczki "40 kontra 20". Wszystko przez namiętne pocałunki z Tomem, podczas zabawy w greckie wesele. To właśnie na ich skutek piękna brunetka podczas ceremonii chaosu zebrała rekordową ilość negatywnych opinii. Aż sześć uczestniczek uznało ją za hipokrytkę, która obgaduje Toma za plecami, a następnie nie może się od niego odkleić. Niepokojące informację na jej temat dały do myślenia 44-latkowi. Tak samo jak to, że podczas ceremonii Amira nie wytłumaczyła się ze swojego niestosownego zachowania. Uczestnik uznał, że musi przeprowadzić z nią poważną rozmowę.

Screen z programu 40 kontra 20/Player.pl

Wówczas ze strony 44-latka padły mocne słowa w stosunku do Amiry:

- Nie chce mieć kobiety, która łatwo się poddaje, która nie walczy o swoją miłość, a która jak jest problem, to mówi wiesz co... Nie [...] Ja chyba też się zauroczyłem, a nie zakochałem. Chociaż myślałem, że zakochałem - skwitował wyraźnie przygnębiony Tom.

Na koniec rozmowy podziękował Amirze za wspólnie spędzony czas w programie "40 kontra 20".

Screen z programu 40 kontra 20/Player.pl

Amira z kolei wreszcie powiedziała, co tak naprawdę czuje do 44-latka. Pojawia się tylko pytanie, czy aby nie za późno? Uczestniczka show ma świadomość tego, że jej szanse u Toma mogły właśnie zostać przekreślone. Ta nie ukrywa, że jest bardzo załamana tak niespodziewanym zwrotem akcji. Myślicie, że to naprawdę koniec tego gorącego romansu?

Screen z programu 40 kontra 20/Player.pl