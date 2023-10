Wielki finał drugiej edycji "40 kontra 20" już za nami. Wiadomo już, że w ostatnim odcinku Tomek wybrał Kasię, a Tom zdecydował się na związek z Amirą. Niestety, szybko okazało się, że żadna z tych relacji nie przetrwała po programie. Co więcej, Tom w jednym z wywiadów szczerze przyznał, że jego serce jest już zajęte. Fani z pewnością zastanawiają się, z kim spotyka się "Senior" z hitu Telewizyjnej Siódemki. Czyżby nową partnerką Toma była Dżoana? Była uczestniczka "40 kontra 20" zdradziła, jak wygląda ich relacja!

Dżoana, czyli Joanna Maloney, była zdecydowanie jedną z najbarwniejszych uczestniczek drugiej edycji "40 kontra 20". Seksowna blondynka walczyła o serce Toma, który nie ukrywał, że ma do niej ogromną słabość. Dżoana znalazła się w trójce kobiet, spośród których "Senior" miał wybrać tą jedyną. Niestety, Tom odesłał 41-letnią uczestniczkę do domu tuż przed wielkim finałem i ostatecznie związał się z Amirą. Zwiazek Amiry i Toma z "40 kontra 20" nie przetrwał zbyt długo, ale dziś serce "Seniora" znów jest zajęte. Czy Tom spotyka się z Dżoaną?

Była uczestniczka "40 kontra 20" w rozmowie z mediami zdradziła, że będąc w programie miała nadzieję, że Tom się w niej zakocha.

Moja relacja z Tomem podczas programu była jak byśmy byli starym dobrym małżeństwem. Od razu poczuliśmy się ze sobą komfortowo, mówił do mnie "Pani prezydentowo", "Honey", "First Lady"- to był flirt. W dodatku był trochę niedostępny, co dodawało pikanterii. Myślę, że najlepsze związki buduje się na przyjaźni, a my mieliśmy chemię, więc ja niczego nie wykluczałam- Dżoana powiedziała dla serwisu cozatydzien.tvn.pl.