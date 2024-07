W "40 kontra 20" mają miejsce pierwsze poważne afery. Tom nie ogranicza się we flirtach z dziewczynami, a podczas wykonywania masażu według wielu uczestniczek pozwolił sobie na zbyt wiele:

Reklama

On jej zdjął majty - nie wierzyły.

Pomiędzy dziewczynami wybuchła awantura, a najbardziej oberwało się Dżoanie, która nie bała się mówić o tym, co myśli i co widziała. W dodatku bolało ją zachowanie Toma, o którym zaczyna już myśleć poważnie. Po kłótni z Izą i Natalią nie potrafiła opanować łez:

Nie chce z nim już mieszkać. Nie chcę widzieć, jak on wszystkie dziewczyny po kolei podrywa - mówiła załamana.

Afera będzie miała swoje konsekwencje?

"40 kontra 20": Ostra awantura uczestniczek. Poszło o erotyczny masaż w wykonaniu Toma

Atmosfera na Krecie robi się gorąca. Jeszcze niedawno pocałunek Toma i Amiry w "40 kontra 20" budził kontrowersje. Programowy Senior nie zamierza się jednak ograniczać we flirtach i w tym odcinku, dał uczestniczce do zrozumienia, że nie jest tą jedyną i zamierza poznać inne panie.

Zachowanie Toma z "40 kontra 20" przestaje się podobać dziewczynom z willi, szczególnie po tym, co stało się na glampingu, kiedy Tom masował Izę oraz Natalię. Dziewczyny pozwoliły mu na zsunięcie dolnej części bikini, a Tom bez skrępowania masował ich ciała.

Zobacz także

Myślałam o tym, jak jest gorąco wokół cieszyłam się chwilą i zastanawiałam się, co mogłoby być a czego na daną chwilę nie ma - mówiła zadowolona Natalia.

Nie miała jeszcze pojęcia, jaki konflikt wywołają masaże serwowane przez Toma:

- On jej zdjął majty

- O fu*k

- Ale jaja, on jej zdjął majtki - nie wierzyły dziewczyny.

Mat. prasowe 40 kontra 20

Zobacz także: "40 kontra 20": zalana łzami Magda gorzko o rodzicach. "Po prostu mnie zostawili" [TYLKO U NAS]

Amira z "40 kontra 20" ostro skomentowała zachowanie Toma, zwracając się do Dżoany z "Żon Hollywood":

- Dżoana, ja ci w pełni oddaje Toma, ja już go nie chcę.

- Ja też go nie chcę. Jest na glampie, niech sobie znajdzie jakaś glampiarę.

Masaż Natalii i Izy w wykonaniu Toma, wzbudził poruszenie wśród pozostałych uczestniczek, szczególnie wśród mieszkanek willi:

- Natalia trochę zdjęła majtki - komentowała Amira

- Nie trochę tylko całkiem jej zdjął i masował ją pupie. Natka jest taka cicha woda, ona zna swoje kształty. Iza też zdjęła - podsumowała Dżoana, która siedziała niedaleko i obserwowała, co robią.

Mat. prasowe 40 kontra 20

Zobacz także: "40 kontra 20": Ostra awantura między Izą i Magdą! Padły mocne słowa

Natalia, która nie ukrywa, że jest gotowa na wiele, by podbić serce Toma, nie rozumie oburzenia koleżanek:

- Każdy z nas jest tutaj dorosły, każdy wie, jakie są zasady gry. Ja wiem na ile mogą sobie pozwolić i to zrobiłam. Nie ściągnęłam majtek, tylko je zsunęłam by umożliwić lepszy zabieg masażu

- Chociaż troszeczkę godności trzeba w sobie mieć. W sensie no, żeby aż matki ściągnąć i to tak szybko? - komentowała przed kamerami Amira.

Iza, która skorzystała z masażu Toma, była wściekła, że koleżanki zarzucają jej ściągnięcie majtek podczas masażu, kiedy jedynie pozwoliła na delikatne ich zsunięcie, które pokazało niewiele więcej, niż to co podkreślało bikini.

- Co to za ploty, że ja miałam majty ściągnięte?

- To do Dżoany musisz iść, bo ona to widziała na własne oczy - broniła się Amira

- O boże, zademonstrować wam ściągnięte majty?

- No my trochę bardziej usłyszałyśmy.

- Dżoana to jest po prostu zazdrosna jak nie wiem - podsumowała Iza.

Natalia podtrzymywała stronę Izy, w końcu też poczuła się pokrzywdzoną w tym sporze:

Jest to irytujące, że ktoś specjalnie prowokuje, zmienia fakty, wiadomo, że to wynika z zazdrości, ze skłócenia nas.

Mat. prasowe 40 kontra 20

Zobacz także: "40 kontra 20": Tomek w ogniu krytyki, Kasia ostro komentuje: "Klasa, wartości i zasady właśnie opuściły glamping"

Pomiędzy Natalią a Dżoaną z "40 kontra 20" doszło do ostrej wymiany zdań:

- Dżoana serio? Myślisz, że ściągnęłyśmy majtki?

- No przecież ja widziałam, ściągnął ci całe majtki. Nie powiedziałam, że całe.

- Ale nie do kolan.

- Ja nie powiedziałam, że do kolan.

- Dżoana, a ja też miałam majtki ściągnięte? - wtrąciła się wściekła Iza - Dżoana, troszeczkę rozsądku. Jak cię lubię tak mnie to tak wkurzyło, że dziękuję do widzenia. Ja rozumiem twoją zazdrość, irytację.

Dżoana próbowała szukać wsparcia w koleżankach ale żadna nie chciała mieszać się do kłótni.

- Po prostu nie pieprz głupot, jeżeli nie wiesz co mówisz - kontynuowała Iza.

- Ale co w tym złego, że miałyście obsunięte majtki

- Teraz "Co w tym złego", a jak byłam tu wcześniej to było takie "No ja byłam w szoku" - podkręcała druga Iza.

- No, bo ja byłam w szoku, ale może dla nich to jest ok.

- Dlatego się wku*wiłam, skoro tak powiedziałaś, kiedy tak nie było - zakończyła temat Iza.

Reklama

Dżoana była zawiedziona, że nie mogła liczyć na wparcie koleżanek, które chwilę wcześniej chętnie poruszały temat Natalii i Izy. W rozmowie z Tomkiem, juniorem z "40 kontra 20", wyznała, że jest bardzo zazdrosna o Toma i rani ją jego zachowanie:

No niech będzie, może jestem troszkę zazdrosna. Zależy mi na nim. (...) Ja już nie znoszę tej presji, tego wszystkiego. (...) Nie chce z nim już mieszkać. Nie chcę widzieć, jak on wszystkie dziewczyny po kolei podrywa.

Mat. prasowe 40 kontra 20