Wydarzenia w drugiej edycji kontrowersyjnego show "40 kontra 20" nabierają tempa. Zarówno w ekskluzywnej willi, jak i na glampingu da się wyczuć gęstą atmosferę. Ta udziela się także uczestniczkom show. Tym razem napięcia nie wytrzymała Amira, której zdrowie odmówiło posłuszeństwa. Ponadto program opuściła jedna z uczestniczek. Która?

"40 kontra 20": omdlenie Amiry i emocjonująe ceremonia eliminacyjna

Druga edycja matrymonialnego show TVN-u rozkręciła się na dobre. Ostatnio byliśmy świadkami karczemnej awantury Izy i Magdy z "40 kontra 20". Różnice charakteru coraz bardziej dają się we znaki. Jednak nie tylko pomiędzy paniami dochodzi do licznych sprzeczek. Na świeczniku uczestniczek są także panowie, którzy coraz śmielej podchodzą do swoich wybranek i wakacyjnych zabaw. Ostatnio uczestniczki były oburzone zachowaniem Toma z "40 kontra 20", który pozwolił sobie na intymny masaż Natalii i Izy. Wówczas polały się łzy. W najnowszym odcinku show także nie brakowało dużych emocji. Przez moment zrobiło się nawet niebezpiecznie. Na Krecie wielkimi krokami nadchodził moment grozy - przegrupowanie. Wówczas panowie nie ukrywali swojego zdenerwowania, jednak większe powody do stresu miały kobiety. A w szczególności Amira:

- Byłam pewna, że dzisiaj ja odpadnę - wyznała.

Ta jednak, ku wielkiemu zaskoczeniu trafiła na glamping młodszego uczestnika, Tomka. Wielkie emocje natomiast nadal jej nie odpuszczały. Te dały się we znaki, kiedy podczas ceremonii Tom poprosił na przemowę przyjaciółkę Amiry, Asię. Wówczas pozostałe dziewczyny zauważyły, że z piękną brunetką dzieje się coś niepokojącego. Ceremonia została przerwana, a zarówno ekipa z planu, jak i pozostali uczestnicy rzucili się na pomoc omdlewającej Amirze:

- Jak Tom wywołał Aśkę, zrobiło mi się czarno przed oczami. Nie za bardzo wiedziałam, co się dzieje, bo nigdy wcześniej nie mdlałam - relacjonowała potem przejęta uczestniczka.

Pojawia się pytanie, czy Amira z "40 kontra 20" tak bardzo przejęła się faktem, że już nie będzie mieszkać z Tomem w pięknej willi, czy losem swojej przyjaciółki, Asi? Wszystko wskazuje na to, że emocje egzotycznej brunetki nie były bezpodstawne, bowiem po tym jak doszła do siebie, okazało się, że decyzją Toma to właśnie Asia wraca do domu. Ostatecznie poza Amirą, do glampingu Tomka dołączyły Monika, Magda, Iza. Tom z kolei do swojej willi zaprosił Kasię, Izę, Anitę i Joanne. Zagrożona powrotem zostały Natalia, Amelia i Maja. Po nieprzespanej nocy decyzją Tomka program musiała opuścić także Amelia.

Spodziewaliście się tak emocjonującego przegrupowania?

