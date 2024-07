O Kindze Kipigroch za chwilę może być naprawdę głośno. Drobna dziewczynka, obdarzona głosem jak dzwon, wyrasta na kolejne objawienie w "The Voice Kids". Widzowie zobaczą ją w nadchodzącym odcinku show, w którym wokalne umiejętności zaprezentuje uzdolniona muzycznie młodzież z Małopolski i Górnego Śląska. Co wokalistka mówi o sobie? I jak śpiewa? Zobaczcie sami.

"The Voice Kids": 12-latka porywa jury piosenką Celine Dion z filmu "Titanic"

Szczuplutka nastolatka w okularach i skromnej białej sukience może wydawać się nieśmiała, ale to wrażenie natychmiast wyparowuje, gdy tylko młoda artystka zaczyna śpiewać. Potężnym, dobrze ustawionym głosem natychmiast bierze audytorium w posiadanie. Kinga Kipigroch na "przesłuchanie w ciemno" wybrała arcytrudną, bardzo wymagającą wokalnie piosenkę-hymn "My heart will go on" - oscarową kompozycję z "Titanica", w oryginalnej wersji wykonywaną przez Celine Dion. 12-latka tak porwała jurorów, że zaczęli odtwarzać jedną z najsłynniejszych scen z filmu - "lot" na dziobie statku.

Zaznaczmy, że wyróżnić się naprawdę nie jest łatwo, bo w tej edycji muzycznego show, podobnie jak w poprzednich, nie zabrakło niezwykłych talentów. Wystarczy wspomnieć choćby Martynę Gąsak, którą już obowołano nową Roksaną Węgiel. Po występie 14-latki z Elbląga jurorzy przysięgali, że mieli ciarki "i to na obu rękach", jak precyzował oniemiały Tomson.

Nieprawdopodobny okazał się też 11-letni Filip Płażalski, który dysponuje operowym głosem i dał występ, jakiego w historii dziecięcej odsłony programu jeszcze nigdy nie było. Kinga Kipigroch, jak można się było spodziewać, także obróciła trzy fotele.

- Nie boję się publiczności. Jak śpiewam, nie jestem osobą delikatną, tylko taką mocną, silną dziewczynką. W marzeniach widzę siebie na wielkiej scenie. Zaczynam śpiewać, a wszyscy słuchają mnie w milczeniu - opowiadała 12-latka tuż przed wyjściem na scenę

Którą drużynę wybierze? Tego będzie można się dowiedzieć w sobotnim odcinku "The Voice Kids" o godzinie 20:00 w TVP2. A o tym, jak wypadła Kinga Kipigroch, przekonacie się już teraz, przedpremierowo, oglądając nasze wideo.

