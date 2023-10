"The Voice Kids" to program, który ze względu na obecność występujących w nim dzieci często obfituje w zabawne sytuacje czy dialogi. Tym razem przekonała się o tym jedna z trenerek, Cleo. Po występie 13-letniego uczestnika, Sylwestra Czajkowskiego, doszło do zabawnej, ale szczerej wymiany zdań. Jak nastolatek skomentował wygląd Cleo?

Nastoletni uczestnik szczerze skomentował wygląd Cleo

Trenerzy pracujący z uczestnikami i uczestniczkami "The Voice Kids" wiedzą doskonale, że komentarze młodych adeptów wokalu są często źródłem zabawnych sytuacji, ale też ogromnej, czasem dosadnej szczerości. Na własnej skórze miała okazję przekonać się o tym jedna z trenerek - Cleo, która po występie uczestnika, Sylwestra Czajkowskiego, otrzymała od niego szczery komentarz na temat swojego wyglądu.

- Pani (...) na żywo wygląda o wiele, wiele lepiej niż w telewizji - wyznał Sylwester Czajkowski na temat Cleo.

Trenerka postanowiła dopytać, o jaki dokładnie aspekt wyglądu chodzi uczestnikowi programu.

- Czy ja w telewizji jestem grubsza? - zapytała Cleo.

W odpowiedzi usłyszała niezwykły "komplement" od przezabawnego 13-latka.

- Ekran spłaszcza Pani wygląd - wyznał bezpardonowo Sylwester Czajkowski.

Wygląda na to, że odcinek "The Voice Kids" wywołał u Cleo duże emocje. Jak na ten szczery komentarz zareagowała Cleo? Czy odebrała tę wypowiedź jak żart, a może potraktowała zupełnie poważnie? Zobaczcie tę nietuzinkową scenę w naszym video.

