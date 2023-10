W najbliższym odcinku "The Voice Kids" usłyszymy Martynę Gąsak. 14-latka wybrała kompozycję "Never Enough" z musicalu "The Greatest Showman". Piosenka uchodzi za bardzo trudną wokalnie i mierzą się z nią tylko najbardziej utalentowali i wprawieni śpiewacy. Simon Cowell, słynny łowca talentów, stwierdził, że to jeden z najtrudniejszych utworów wszech czasów. Jak poradziła sobie z nim nastolatka z Elbląga? Mamy przedpremierowy fragment odcinka!

"The Voice Kids": Martyna Gąsek czaruje głosem. Co o niej wiadomo?

Talent Martyny Gąsek został dostrzeżony, gdy dziewczynka chodziła do przedszkola. Przed publicznością zaprezentowała się po raz pierwszy mając sześć lat. Wtedy to wzięła udział w konkursie wokalnym, który wygrała, wykonując piosenkę "Jedzie pociąg z daleka" z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego. Aktualnie nastolatka szkoli głos w studium wokalnym. Na co dzień uczy się w szkole podstawowej, a oprócz pasji muzycznej, rozwija drugą, związaną z tworzeniem artystycznych makijaży.

Gdy tylko zaczęła śpiewać podczas "blinda" w "The Voice Kids", jurorzy oniemieli:

- Miałem dreszcze i to na obu rękach - wyznał Baron - Twój głos jest niepowtarzalny, niesamowity - zachwycił się Dawid Kwiatkowski - To, co zrobiłaś na tej scenie, było absolutnie magiczne. Masz potężny głos - chwaliła Cleo

Odcinek "The Voice Kids" z udziałem Elblążanki obejrzycie w sobotę o 20:00 w TVP 2. O tym, jak śpiewa Martyna Gąsak, przekonacie się przedpremierowo, oglądając nasze wideo!

