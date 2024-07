Już w najbliższą sobotę widzowie "The Voice Kids" zobaczą Bitwy 6. edycji, a jako pierwsza zaprezentuje się drużyna Cleo. Młodzi artyści podzieleni na trzyosobowe grupy wykonają największe polskie i światowe przeboje. Z każdej trójki Cleo wyłoni po jednej osobie, która przejdzie do fazy Sing Off. Jednak po występie Kai Kuperszmit, Kornelii Sadowskiej i Marii Stachery, trenerka z pewnością będzie miała duży problem, aby wybrać tylko jedną zwyciężczynię. Dziewczynki zaśpiewają utwór "Tell Him" duetu Barbra Streisand i Celine Dion.

Już teraz mamy przedpremierowy fragment ich występu. Nie mamy wątpliwości, że ten wykon przejdzie do historii programu.

"The Voice Kids": Genialny występ trio z drużyny Cleo

W najbliższym odcinku "The Voice Kids" czeka nas sporo emocji i wzruszeń. Tego z pewnością dostarczy widzom występ Kai Kuperszmit, Kornelii Sadowskiej i Marii Stachery - dziewczynki brawurowo wykonały utwór "Tell Him". Jurorzy nie mogli nachwalić się ich występu.

- To był doskonały występ. Tutaj nie ma się do czego przyczepić - ocenił zachwycony Dawid Kwiatkowski. - Ten występ był znakomity - dodał Baron. - Chciałabym podziękować wam za waszą wrażliwość i za to jak udźwignęłyście numer, który śpiewają jedne z największych wokalistek na świecie. Czasami się zastanawiam, czy jestem w programie „The Voice Kids” czy w dorosłym Voice, bo to co robicie z głosami to jest coś absolutnie magicznego - wyznała po występie swoich podopiecznych poruszona Cleo.

Kto zatem przejdzie do fazy Sing Off? O tym przekonamy się już w najbliższym odcinku "The Voice Kids". Nie ulega jednak wątpliwości, że przed Cleo naprawdę trudna decyzja. Tymczasem obejrzyjcie wideo powyżej, aby zobaczyć fragment genialnego występu trio z drużyny Cleo!

