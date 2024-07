W sobotnim odcinku „The Voice Kids” na scenie pojawi się uczestnik, jakiego nie było w żadnej dotychczasowej edycji programu. Choć na scenie wystąpiło już 400 uczestników, to Filip Płażalski od pierwszych dźwięków podbije serca jurorów. Jaki utwór wybrał 11-latek?

11-letni Filip Płażalski z operowym głosem podbił serca jury „The Voice Kids” 6 !

Filip Płażalski z Drawska Pomorskiego choć ma zaledwie 11 lat, to już prezentuje swój talent i zachwyca swoim wokalem weteranów polskiej sceny muzycznej. Nastolatek na scenie w 6. edycji „The Voice Kids” zaśpiewa utwór „When You Wish Upon A Star” Cliffa Edwardsa i zaskoczy wszystkich wyjątkowym, operowym głosem.

Klasykę mamy. Kurczę, w tym wieku! Nie było tego jeszcze nigdy w żadnym The Voice Kids. I to dobrą klasykę, nie taką udawaną - zachwycał się występem Tomson.

fot / Natasza Młudzik / Jan Bogacz / TVP

Okazuje się, że nie tylko wokalista Afromental zachwycił się głosem Filipa. Cleo też natychmiast odwróciła swój fotel. 11-latek w rozmowie z jurorami zdradził, skąd pomysł na śpiewanie techniką klasyczną i powiedziała wprost:

To się wzięło głównie z Eurowizji Junior 2019. Melanie Garcia śpiewała piosenkę operową i to mnie tak zachwyciło, że zapragnąłem śpiewać tak samo - powiedział Filip.

Sądzicie, że Filip ma szansę zostać faworytem? Koniecznie obejrzyjcie całe wideo!

fot / Natasza Młudzik / Jan Bogacz / TVP

fot / Natasza Młudzik / Jan Bogacz / TVP

fot / Natasza Młudzik / Jan Bogacz / TVP