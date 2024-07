Zioła na piękne włosy wzmocnią strukturę włosa, zredukują łupież i wypadanie, a także przyspieszą porost włosów. Najpopularniejsze zioła na piękne włosy to tatarak, rumianek, łopian i pokrzywa.

Łopian – surowcem, który ma pozytywny wpływ na piękny i zdrowy wygląd włosów jest korzeń łopianu. Zawarte w nim kwasy organiczne, siarczan, fitosterole i siarka regulują produkcję łoju i hamują proces wypadania włosów. Płukanka z łopianu odżywi i wzmocni włosy.

Płukanka do włosów z łopianu – dwie łyżki stołowe suszonego korzenia łopianu należy wsypać do garnka i zalać 0,5 litra wody. Całość doprowadzamy do wrzenia i gotujemy przez ok. 5 minut. Płukankę należy przecedzić i zostawić na 15 minut do ostygnięcia. Płukankę wykorzystujemy do ostatniego płukania włosów umytych szamponem z odżywką. Po spłukaniu włosy owijamy ręcznikiem na ok. 10 minut. Po tym czasie włosy rozczesujemy i układamy jak zawsze.

Tatarak – pobudza proces narastania włosów, poprawia ukrwienie skóry głowy i redukuje łysienie. Surowcem leczniczym tataraku jest jego kłącze, w którym znajduje się witamina C, garbniki, olejki eteryczne, sole mineralne i terpeny.

Płukanka do włosów z tataraku – dwie łyżki stołowe suszonych kłączy tataraku należy wsypać do garnka i zalać 0,5 l wody. Całość doprowadzić do wrzenia i gotować pod przykryciem przez ok. 10 minut. Napar zostawić do ostygnięcia i przecedzić. Płukankę należy wykorzystać do ostatniego płukania świeżo umytych włosów. Po spłukaniu włosy owinąć ręcznikiem na ok. 10 minut. Po tym czasie włosy rozczesać, suszyć i układać jak zwykle.

Pokrzywa – jest cennym źródłem witaminy C, K i witamin z grupy B, chlorofilu, beta-karotenu, mikroelementów, garbników, flawonoidów i kwasów organicznych. Największe ilości tych składników znajdują się w liściach i korzeniach pokrzywy. Pokrzywę można stosować w formie naparu lub płukanki na włosy. Zadziała tonizująco na skórę głowy, przyspieszy porost włosów i wzmocni ich strukturę.

Napar z pokrzywy – 1-3 g (1 łyżeczka) suszonych liści pokrzywy zalać 150 ml wrzątku i odstawić do zaparzenia. Pić raz dziennie po jednej szklance przez 4 tygodnie.

Płukanka do włosów z pokrzywy – 2-3 łyżki stołowe suszonych liści pokrzywy zalać litrem wrzącej wody. Odstawić napar na 15 minut do zaparzenia i odcedzić. Płukankę należy użyć do ostatniego płukania włosów umytych szamponem z odżywką. Po spłukaniu włosy owinąć ręcznikiem. Po 10 minutach włosy rozczesujemy, suszymy i układamy jak zwykle.

Rumianek – zmniejszy swędzenie skóry głowy i zredukuje łupież. Uelastyczni włosy i nada im sprężystości. Rumianek wzmocni strukturę włosa i może je lekko rozjaśnić.

Napar z rumianku – 1-2 łyżeczki rumianku wsypać do szklanki i zalać 150 ml wrzątku. Napar odstawić do zaparzenia. Tak przygotowany wywar z rumianku należy pić raz dziennie po jednej szklance przez cztery tygodnie.