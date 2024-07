Oto odcienie włosów, które prezentowały modelki Syoss podczas wydarzenia Party Fashion Night. Ponadczasowe, oryginalne, lśniące, magnetyczne i, przede wszystkim, zdrowe – nie mamy wątpliwości, że spośród poniższych wariantów kolorystycznych każda kobieta znajdzie coś dla siebie.

Numer jeden z odcieniem 3-1

Marzysz, aby twoje włosy wyglądały zniewalająco, ale stawiasz na klasyczne kolory? Ciemny brąz jest zawsze modny! Wybierz odcień 3-1 od Syoss, czyli numer 1 na polskim rynku wśród farb do włosów*. To najlepsza opcja dla włosów wymagających odbudowy i wzmocnienia. Zapewnij swoim włosom do 100% pokrycia siwych włosów oraz wysoką ochronę (dzięki Technologii SalonPlex). Zabłyśnij i stań się numerem jeden z Syoss.

*Henkel za NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Drug), Sprzedaż wartościowa I - VI '22, w kat. Koloryzacja włosów

Platynowy blond dla każdego

Pasujący do każdego typu urody, wyróżniający się unikalnością, będący w corocznym trendzie wśród gwiazd – taki właśnie jest odcień 13.5 od Syoss. Niesamowite rozjaśnienie aż do 9 poziomów i neutralizację żółtych tonów zapewniają pigmenty blond wnikające głęboko we włókna. Technologia SalonPlex i keratyna odbudowują zniszczone wiązania, wygładzając i wzmacniając powierzchnię włosa. To wszystko po to, aby pasma były piękne... jak po wyjściu od fryzjera. Poczuj się wyjątkowo i modnie. Zawsze!

Nieposkromiona czerń

Szukasz idealnego koloru, ale boisz się eksperymentować? Postaw na odcień 1-1 od Syoss i subtelnie podkreśl nim swoją urodę. Profesjonalna pielęgnacja przeciw uszkodzeniom i niesamowita intensywność czarnego koloru pozwolą ci się cieszyć zadbanymi i zregenerowanymi włosami na dłużej, zapewniając niezwykły, idealny efekt koloryzacji.

Zanurz się w świecie lawendowego kryształu

Zainspirowany przez jeden z największych światowych autorytetów w dziedzinie kolorów – PANTONE – czyli Syoss Pantone. Odcień Lavender Crystal to zgrabne połączenie trendów, mody i barwy w jednym. Intensywny kolor utrzymuje się do 10 tygodni, zapewniając twoim włosów wzmocnienie oraz wygładzenie, a przy tym jest długotrwały, intensywny i daje wyrazisty efekt. Ten niecodzienny odcień to idealny sposób na wyrażenie siebie i wyróżnienie się z tłumu.

Miedziana jesień

Najgorętszy hit wśród trendów włosowych – miedziane cooper hair! Ustąp miejsca ekstrawaganckiej miedzi z nutą złota, stawiając na odcień 8-7 od Syoss. Ten niesamowity kolor pozwoli ci na odważną zmianę, podkreślając jednocześnie wszystkie twoje atuty. Zapewnij swoim włosom najlepszą ochronę dzięki starannie opracowanej formule z keratyną. Wybierz elektryzujący kolor (dzięki skoncentrowanym pigmentom). Postaw na podkreślenie i wyróżnienie z koloryzacją Syoss, która gwarantuje profesjonalne i zachwycające efekty.

Wybrałaś już odcień dla siebie? Zapomnij o wizytach w salonach fryzjerskich i ciesz się włosami, o których zawsze marzyłaś. Poczuj się jak modelka Party Fashion Week i każdego dnia wyrażaj siebie... nie tylko poprzez stylizację, ale również fryzurę!

