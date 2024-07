1 z 12

Rzeczy Klary Lewandowskiej

Klara Lewandowska wyrasta na... małą trendsetterkę! Córka Anny i Roberta Lewandowskich, która przyszła na świat 4 maja, już stała się ulubienicą internautów i... wielbicieli mody. Fanki Anny Lewandowskiej uważnie śledzą każdy kolejny post na profilu swojej idolki nie tylko, by wiedzieć, co słychać u świeżo upieczonej mamy i jej córeczki, ale także, by dowiedzieć się, jakimi rzeczami otacza się Klara Lewandowska. Wózek, łóżeczko, ubranka i zabawki - każdy przedmiot, z otoczenia polskiego "royal baby" cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Sprawdziliśmy, co nosi, w czym jeździ, a nawet w czym śpi mała Klara! Znamy marki i ceny. Zobacz fotogalerię!

