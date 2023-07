Klara i Laura Lewandowskie w identycznych kreacjach na drugim ślubie rodziców. Mamy zdjęcia

Anna Lewandowska podczas każdego pobytu w Polsce jest łakomym kąskiem dla paprazzi. Tym razem trenerce towarzyszyły córeczki, które miały okazję spotkać się ze swoja babcią, mamą Anny Lewandowskiej. Dziewczynki wyglądały bardzo stylowo, a żona naszego najlepszego piłkarza postawiła na wygodną sportową stylizację z beżowym dresem i oliwkowym bezrękawnikiem, jednak... to dziewczynki skradły te zdjęcia! Anna Lewandowska na spacerze z córkami Anna Lewandowska w ostatnim czasie bardzo często przylatuje do Polski. Jak wiadomo na co dzień trenerka razem ze swoim mężem i córkami mieszkają w Niemczech, a w okresie wakacyjnym odpoczywają w hiszpańskiej willi. Sezon jesienny spędzają jednak w Polsce. Robert Lewandowski ostatnio otworzył w Warszawie swoją pierwszą restauracją , a także bierze udział w meczach eliminacyjnych do kolejnych Mistrzostw. Okazuje się, że podczas pobytu w Polsce towarzyszy mu rodzina. Ostatnio Anna Lewandowska w sportowym wydaniu, zabrała córki na spotkanie z babcią... Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała stylizacje córek na Halloween. Laura jak "Calineczka"! Anna Lewandowska wybrała się razem z córkami na spotkanie ze swoja mamą. Niedawno trenerka pochwaliła się w sieci nowym strojem Klary na Halloween i wygląda na to, że dziewczynce tak bardzo się spodobał, że uroczą tiulową spódnicę nosi już teraz. Wygląda przeuroczo! Klara Lewandowska nie wyglądała na zadowoloną, kiedy spacer wydłużył się. Wygląda na to, że 4-latka miała już inne plany! Starsza córka Anny i Roberta Lewandowskich jest już bardzo samodzielna i dzielnie towarzyszyła swojej mamie i młodszej siostrze podczas powrotu do domu. Dziewczynki, jak zwykle wyglądały uroczo w beżowych kurtkach i sportowych sneakersach.