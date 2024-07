1 z 5

Ta mała zajdzie daleko... ;) Ania Lewandowska pokazała właśnie buty, jakie jej 2-tygodniowa ledwie córeczka dostała od znanego producenta obuwia sportowego. Na jej Instagramie możemy zobaczyć krótki filmik, na którym żona Roberta Lewandowskiego otwiera pudełko z charakterystycznym logo i...

Buciki dla Klary Lewandowskiej są rzeczywiście słodziutkie. Ale to, co robi największe wrażenie, to chyba ich liczba. Szczególnie, że już wcześniej dostwała buciki.

