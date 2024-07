W maju Anna Lewandowska rozpoczęła swój słynny obóz treningowy. Tym razem żona Roberta Lewandowskiego prowadzi treningi w Hiszpanii, ale odległość nie zniechęciła uczestników z Polski, którzy stawili się na zajęciach. Gwiazda pochwaliła się już pierwszymi zdjęciami i nagraniami z ćwiczeń. Okazuje się, że towarzyszy jej nie tylko mąż. Na ostatnim treningu pojawiły się... Klara i Laura. Dziewczynki podbiły serca internautów. Tylko zobaczcie, jak dotrzymywały kroku mamie.

Podczas pierwszego dnia obozu Anny Lewandowskiej, uczestników czekała mała niespodzianka. Córki trenerki wsiadły razem z Robertem Lewandowskim do turkusowego kampera i cała rodzina ruszyła na zajęcia. Dziewczynki jednak nie pojechały tam się bawić. Klara i Laura ostro zabrały się za ćwiczenia, robiąc na wszystkich ogromne wrażenie.

Dumna mama pokazała, jak jej córki trenowały na obozie sportowym.

Na jej profilu pojawiło się mnóstwo relacji z zajęć, na których widać, jak radzą sobie Klara i Laura. Choć dziewczynki są jeszcze małe, to ich sprawność i kondycja może zaimponować niejednemu dorosłemu. Fani z zachwytem zaczęli komentować wyczyny córek Lewandowskich. Zażartowali nawet, że Klara ma już sześciopak. Nie mają wątpliwości, że rodzeństwo pójdzie w ślady wysportowanych rodziców.

To było coś niesamowitego. Sport płynie w żyłach, najlepszy support ever

"Małe wsparcie" radzi sobie lepiej niż ja

Klarcia, jaki speed

Jejku, jakie to cudowne

Laura na 6! Od razu widać, że dziewczyna ma swoje zdanie, musi się zastanowić, przeanalizować wszystko

Mega następczyni mamy rośnie, super wsparcie

Małe, a jednak wielkie — czytamy w komentarzach.